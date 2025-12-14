Montessoriförskola med naturinriktning
2025-12-14
Intill naturområde med stor inhägnad gård ligger Montessoriförskolan Kronjuvelerna Rudboda. Förskolan har 35 barn i åldrarna 1-5 år.
Vi har en genuin och väl genomtänkt verksamhetsplan som skapar den bästa tänkbara verksamheten för våra barn.
Vi lägger stort fokus på barnens inlärning inom montessori och lika stort värde på att vara ute i naturen varje dag. Vi har en strukturerad verksamhet där vi arbetar efter vårt gemensamma aktivitetshjul där god hälsa, utevistelse och Montessoripedagogik skapar en helhet. Vi har en tydlig miljö och hälsoprofil.
I vår verksamhet arbetar barnskötare, förskollärare och montessorilärare tillsammans och skapar en spännande och stimulerande miljö för barn och pedagoger.
Vi söker nu en barnskötare/montessorilärare med erfarenhet av montessoripedagogiken alternativt, nyfiken eller stort intresse.
Du ska gilla att vara ute i naturen, eventuellt om intresse finns också ta ansvar för våra naturgrupper som dagligen är ute på upptäcktsfärd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: annika@kronjuvelernaforskola.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556992-1207), http://www.kronjuvelernaforskola.se
Lojovägen 18
)
181 47 LIDINGÖ
9643244