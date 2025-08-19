Montagesupport inom el till energitekniskt bolag
Nu söker vi dig med praktisk bakgrund inom el som vill arbeta med problemlösning på ett globalt bolag inom energiteknik som ligger tekniskt i framkant. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
I rollen kommer du arbeta som support till montaget och arbeta med att åtgärda fel och brister som upptäcks av montörer. Du ingår i en grupp som är indelad i support mot el samt support mot mekanik, men där ni har stort samarbete och ofta behöver lösa problem tillsammans. I arbetet kommer du ha mycket kontakt med såväl montage och konstruktion som dina kollegor för att kunna lösa problemen som upptäckts, vilket ställer krav på din kommunikativa förmåga. Utgångspunkten i ditt arbete kommer vara vid skrivbordet, men du kommer även vara en hel del ute i produktionen för att få förståelse för problemen du ska lösa. Du kommer arbeta i konstruktionsunderlag vilket innebär att du behöver ha en förståelse för hur dessa är uppbyggda. Efter att ett problem har åtgärdats ska även en felrapport skrivas innan ett ärende kan avslutas.
VI SÖKER DIG SOM:
Har några års erfarenhet av praktiskt arbete inom el
Har god förståelse för el och elektrisk konstruktion
Trivs med att arbeta med problemlösning och ha kontakt med kollegor på flera olika avdelningar
God datorvana
Kan kommunicera flytande i tal och skrift på såväl svenska som engelska då båda används i det dagliga arbetet.
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet i rekryteringen. Vi tror att du som söker är social och trivs med att arbeta i en roll med många olika kontaktytor. Därtill är du duktig på att planera och prioritera i ditt arbete samt att snabbt ställa om när det behövs. Du trivs med att arbeta lösningsorienterat och i en föränderlig miljö.
OM KUNDFÖRETAGET:
Kunden är ett globalt ledande företag inom energiteknik, som fokuserar på hållbara och innovativa lösningar för att möta världens energibehov. Företaget arbetar med banbrytande teknik och utvecklar produkter och system för kraftproduktion, energiöverföring och industriella applikationer. Kunden strävar efter att möjliggöra en övergång till mer miljövänliga energikällor och erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där innovation och hållbarhet står i fokus. Här ges du möjlighet att vara en del av utvecklingen av framtidens energisystem och samarbeta med experter i teknikens framkant.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer vara anställd av Friday. Avsikten därefter är att du efter 12 månader blir tillsvidareanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: heltid
Start: Augusti eller enligt överenskommelse
Placering: Finspång
Rekryteringsansvarig: Viktoria Ringebrant, viktoria.ringebrant@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
