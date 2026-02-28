Montageledare till Caretec i Forserum
Trivs du i en miljö där struktur, kvalitet och ordning skapar trygghet - och där du får kombinera ledarskap med praktiskt arbete? Då kan du vara den montageledare vi söker till Caretec i Forserum.Publiceringsdatum2026-02-28Dina arbetsuppgifter
Som Montageledare hos Caretec får du en central roll i produktionen och blir en viktig länk mellan planering, montage och kvalitetssäkring. Tjänsten är delvis operativ - ungefär hälften av tiden leder och planerar du det dagliga arbetet, och resterande tid deltar du själv i montaget.
Du organiserar och fördelar arbetet för 6-7 montörer i olika monteringsstationer, baserat på tillverkningsorder och körplaner från produktionsplaneringsmötet. Din planering säkerställer att rätt produkter monteras i rätt ordning och levereras till kund i tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planering och ledning (ca 50%)
- Delta i produktionsplaneringsmöten och översätta körplaner till konkreta arbetsuppgifter.
- Detaljplanera och delegera arbete till montörer i olika stationer.
- Följa upp framdrift och avrapportera i affärssystemet Pyramid.
- Säkerställa att material finns tillgängligt och hantera avvikelser vid materialbrist.
Montering och kvalitet (ca 50%)
- Själv utföra montage av exempelvis vårdsängar, sängbord och akutvagnar.
- Genomföra efterkontroller och kvalitetssäkring av färdiga produkter.
- Montera prototyper och delta i tester av nya produkter.
- Arbeta med ständiga förbättringar inom arbetsmetoder, flöden och kvalitet.
Tjänsten är placerad i Caretecs moderna och ljusa lokaler i Forserum.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av montering, produktion eller liknande teknisk miljö - och som trivs i en roll där du får kombinera struktur, planering och praktiskt arbete.
Du är trygg i dig själv, gillar att ta ansvar och har lätt för att samarbeta och skapa tydlighet i vardagen. Rollen passar dig som är:
- självgående och noggrann
- strukturerad och kvalitetsmedveten
- lösningsorienterad och bra på att prioritera
- kommunikativ och van att arbeta med flera kontaktytor
Du behöver ha god teknisk förståelse, vana vid att läsa instruktioner och ritningar samt arbeta systematiskt. Erfarenhet av affärssystem - gärna Pyramid - är meriterande. B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
På Caretec får du en viktig roll i en platt organisation med korta beslutsvägar och ett prestigelöst arbetsklimat. Du arbetar nära produktion, ledning och utveckling.
Om Caretec
Caretec i Forserum AB är en välrenommerad aktör på den nordiska marknaden och utvecklar samt tillverkar lösningar för sjukhus och vårdhem, såsom patientsängar, patientvagnar och sängbord. Företaget har en stark lokal förankring och lång erfarenhet av att ta fram kvalitativa och hållbara produkter.
Caretec har nyligen fått en ny och långsiktig ägare i Huset Invest, som förvärvade bolaget i december 2025. Med en stabil och industriellt erfaren aktör i ryggen stärks förutsättningarna för fortsatt utveckling, investeringar och hållbar tillväxt. Caretec står väl rustat för en framtid med stora möjligheter.
Låter det intressant?
Välkommen att söka tjänsten på följande länk:https://rekryteringshuset.varbi.com/se/what:job/jobID:904741/
Vid frågor vänligen kontakta Joel Bengtsson, Caretec på mobil: 073-5430450 alternativt Petra Lindomborg, RekryteringsHuset på mobil: 072-7164381. Vi tittar löpande på ansökningarna som kommer in. Ersättning
Fast enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
