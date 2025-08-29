Montageledare inom Mekanik Ringhals Kärnkraftverk
Vattenfall AB / Maskinreparatörsjobb / Varberg Visa alla maskinreparatörsjobb i Varberg
2025-08-29
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen och är Nordens största kraftverk. Vi har över 40 års erfarenhet av elproduktion och står nu inför nya utmaningar av olika slag som kräver säkerhetsmedvetande och nytänkande. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du vara med och driva mekaniska installationsprojekt i en tekniskt avancerad och säkerhetsfokuserad miljö? Vill du bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Ringhals. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Vi söker nu en Montageledare inom mekanik som vill ta ansvar för planering, samordning och genomförande av montagearbeten i spännande projekt.Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
Gruppen Montage ansvarar för att inom anläggningsändringsprocessen genomföra installationsuppdrag inom mekanik och bygg. Vi utför installationer med högt säkerhetstänk och rätt kvalitet enligt tidplan. Vid anläggningsändringar har Montageledaren inom mekanik och bygg ansvaret för montaget och deltar i projektgrupper (med representanter från många delar av Ringhals organisation) som sakkunnig inom montagefrågor. Som Montageledare mekanik kommer du ha stor hjälp av erfarna och hjälpsamma kollegor i gruppen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantering och bevakning av montagefrågor under projekteringsskedet
Framtagning av kostnadskalkyler samt tids- och resursplanering för genomförandet
Beredning av ändringsunderlag från konstruktion till montageunderlag (ritningar, dokumentation, kontrollplaner, avbrottsunderlag m.m.)
Framtagning av införandebeskrivningar och genomförande av riskanalyser
Ansvar för att arbetsgenomgångar hålls inför genomförande
Övergripande ansvar för planerade mekaniska installationer under genomförandefasen
Kravspecifikation
Om dig
Vi söker dig som är gymnasie- eller högskoleingenjör med inriktning mot mekanik, alternativt har arbetat dig till motsvarande kunskap genom praktisk erfarenhet. Du har arbetserfarenhet av mekaniskt montage, exempelvis som arbetsledare i en samordnande roll. För att lyckas i uppdraget ser vi att du har erfarenhet av att planera och samordna arbeten i projektmiljö, gärna inom komplex processindustri. Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift krävs för tjänsten.
För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du känner dig trygg i en ledande position där du tar ansvar och driver arbetet framåt. Du är lösningsorienterad och van att ta ägandeskap över dina uppgifter. Du har en god förmåga att planera och organisera ditt arbete, samtidigt som du har lätt för att se helheten.
Vi söker dig som är social och kommunikativ, med förmåga att hantera olika individer och skapa goda samarbeten. Du trivs med att arbeta med människor och har ett naturligt sätt att skapa struktur och framdrift i ditt arbete.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss får du förtroendet att agera med stor frihet och eget ansvar, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till Rekryterande chef Carl-Oskar Håkansson tel: 076-774 38 64 Mailadress: carl-oskar.hakansson@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Ansökan: Välkommen med din ansökan senast den 21/9 2025. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar (enbart) ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vi ser fram emot din ansökan!
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
432 30 VARBERG Arbetsplats
Varberg - Vattenfall Jobbnummer
9483756