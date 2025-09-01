Mönsterås kommun söker trygg ledare vars hjärta klappar extra för vården!
Mönsterås Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Mönsterås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Mönsterås
2025-09-01
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mönsterås Kommun i Mönsterås
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 400 medborgare att ge en god service till. Här finns regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med över 1 400 medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Mönsterås kommun söker nu en engagerad och trygg enhetschef för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård. Du får en nyckelroll i att leda, utveckla och stärka vårt team och därmed göra verklig skillnad för invånarna i kommunen. Socialnämndens värdegrund "Ett självständigt liv genom engagemang, respekt och samverkan" ska vara ledorden för den verksamhet som bedrivs.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att leda ett kompetent team med ca 30 medarbetare bestående av sjuksköterskor, undersköterskor och koordinator. Du arbetar nära andra chefer, samordnare och övriga professioner för att säkerställa en trygg, tillgänglig och professionell vård för våra brukare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Leda, stötta och utveckla medarbetarna i deras dagliga arbete
* Säkerställa en god arbetsmiljö och bemanning
* Driva förbättringsarbete inom vårdkvalitet, rutiner och processer
* Budget- och personalansvar
* Delta i strategiskt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården i kommunenKvalifikationer
Vi söker dig som har ett närvarande och utvecklande ledarskap med förmåga att skapa engagemang, arbetsglädje och tydlighet. Du är trygg i dig själv, har god kommunikativ förmåga och vågar fatta beslut. Du har ett coachande förhållningssätt och trivs i en verksamhet där du får kombinera operativ närvaro med strategiskt tänkande där samverkan är en naturlig del.
Vi söker dig som är utbildad sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller innehar annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och lämplig för uppdraget.
Du har erfarenhet av arbetsledning och kunskap inom lagstiftningarna HSL, SoL och LSS.
Du har god samarbetsförmåga och visar på en personlig mognad.
Du är mån om att utveckla relationer och visar tillit genom att ge ansvar, stöd och möjligheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mönsterås kommun
(org.nr 212000-0720) Kontakt
Verksamhetschef
Marie Karlström marie.karlstrom@monsteras.se 0103537108 Jobbnummer
9486401