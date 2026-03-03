Mondi växer och söker fler Maskinoperatörer!
2026-03-03
Mondi Örebro är ett företag i tillväxt och ständig utveckling. Vår långa och gedigna historia inom pappersbranschen tillsammans med modernt, innovativt tänkande och god kontroll på marknadens behov gör att vi står oss bra i den starka internationella konkurrensen.
Hållbarhet är kärnan i vår affärsstrategi. Vi strävar efter att arbeta som ett ansvarsfullt företag som tillämpar en ansvarsfull styrning i all vår verksamhet och som förlitar oss på tydliga ramar för att kommunicera, mäta, förbättra och leverera mot våra ambitiösa hållbarhetsmål. På Mondi är alla, oavsett position, engagerade i att bidra till en bättre värld.
Är du en positiv och engagerad person med tekniskt intresse? Då ser vi gärna att du är med på vår fortsatta resa!
Välkommen att bli vår kollega!
Vi erbjuder
Ett arbete där du har en omväxlande vardag i ett bolag där det händer mycket och är centralt beläget i Örebro. Kulturen präglas av en familjär anda med öppenhet och framåtanda. Du ingår i en internationell organisation men där besluten till mångt och mycket tas lokalt i Örebro. Att jobba på Mondi innebär också att du har stor påverkansmöjlighet och att du blir en viktig medarbetare i organisationen!
I rollen som Maskinoperatör är du underställd någon av våra Produktionsledare.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Som Maskinoperatör på Mondi har du ett omväxlande och flexibelt arbete där du roterar mellan att arbeta vid och med olika maskiner. Arbetet är fysiskt men innebär också administrativt arbete i form av övervakning av befintliga kontrollsystem. Du ansvarar för en specifik maskin under aktuellt skift avseende drift, hygien och arbetsmiljö.
Du utför provtagning och kvalitetskontroller, vilket innebär att du måste vara uppdaterad på företagets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem. Felsökning är också ett vanligt inslag i din vardag och tillsammans med produktionsledaren utför ni de förändringar som ibland måste göras i produktionen.
Arbetsformen är initialt 3-skift men kan komma att övergå till andra upplägg vilket gör att det är viktigt att du är öppen för olika skiftformer.
Vi söker dig som är en positiv person som trivs att både jobba självständigt och vara en del av ett team. Som person är du engagerad, driven och har en vilja att alltid göra ditt bästa. Du gillar både en omväxlande vardag och att vara en del i en föränderlig värld. Du som person stimuleras av problemlösning och försöker alltid att se lösningarna i stället för problemen. Vi ser att du är som oss - gillar att ha kul på arbetet!
Du har gymnasieutbildning och/eller erfarenhet från tillverkningsindustrin. Du pratar och skriver svenska obehindrat och har goda datorkunskaper. Vi värdesätter om du har god kännedom om produktkvalité samt process- och maskinkännedom, det är dock inget krav. Har du truckkort ser vi det som meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Om företaget
Vi på Mondi Örebro är stolta över att vara ett ledande extruderingsföretag som skapar hållbara, miljösmarta barriärer mot till exempel fukt, fett och vind. Många möter våra produkter dagligen i hemmet, i skolan eller på arbetsplatsen. Vår långa historia inom pappersbranschen, tillsammans med modernt tänkande och bra koll på marknaden, gör att vi står oss bra i den internationella konkurrensen. Du hittar oss i centrala Örebro i det anrika Pappersbruksområdet. Vi är cirka 120 anställda inom bland annat produktion, utveckling, marknad, lager och logistik.
Mondi Örebro är det stora lilla företaget som förenar det bästa av två världar. Här finns alla funktioner och tillgång till den stora koncernens resurser i form av till exempel forskning och utveckling, och internationella karriärmöjligheter. Samtidigt har vi den mindre arbetsplatsens fördelar med korta beslutsvägar, ett flexibelt arbetssätt, en familjär stämning och ett inkluderande förhållningssätt där alla är lika viktiga.
Läs mer om vilka vi är och vad vi kan erbjuda dig på mondijobs.se och https://www.mondigroup.com/en/home/
Vi arbetar med löpande urval under denna process så välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Har du frågor angående rekryteringen är du välkommen att höra av dig till Jennifer Jonsson tel. 073-059 31 91 eller Maria Roseen på tel. 070-259 05 07. Ansök redan idag, dock senast den 15 mars.
