Momsspecialist VAT Tax Specialist

Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 20 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi arbetar för fossilfrihet och driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Om rollen
Vi söker just nu en momsspecialist med stort intresse för systemlogik och förståelse för kopplingen mellan moms och redovisning
Som momsspecialist kommer du att ingå i ett team med åtta kompetenta kollegor som tillsammans utgör vår svenska skattefunktion. Vårt uppdrag är att ansvara för den svenska verksamhetens skatter och proaktivt hantera skattefrågor för att säkerställa både skatteeffektivitet och regelefterlevnad.
Om rollen
Rollen har ett särskilt fokus på moms, dess koppling mot deklarationer och underliggande redovisning.
Vattenfall implementerar ett nytt affärssystem för redovisningen. Parallellt med detta implementeras också externa verktyg för momskontroller och rapportering av moms och denna rollen kommer att ha ett särskilt ansvar för dessa system ur ett momsperspektiv. Detta innebär att utveckla kunskaper för att säkerställa funktionalitet, se behov av och driva nödvändiga och förbättrande förändringar, i många fall gemensamt med skattekollegor i övriga jurisdiktioner där Vattenfall är verksamt. Detta är en unik möjlighet att kunna påverka arbetet samt hur denna roll ska utvecklas.
Arbetet innefattar också intern momsrådgivning i affärsstrategiska beslut, utreda momsrelaterade frågor och hur dessa ska hanteras i redovisningen, löpande praktiskt arbete med deklarationer, samt samarbete över skatteslagen i kvartalsbokslut.
I det kortare perspektivet tillser skattefunktionen att den löpande verksamheten följer gällande regler och rapporteringskrav, i det längre perspektivet pågår ett ständigt arbete för att förenkla och automatisera interna processer och frigöra mer tid till det proaktiva skattearbetet. Du kommer arbeta nära flera olika intressenter, både internt och externt, både individuellt och i team.
Dina arbetsuppgifter som momsspecialist
Kravställande part för en effektiv och korrekt momsprocess
Upparbeta en nyckelkompetens i de system som används för beräkning av moms samt bevaka, utveckla och säkerställa uppdateringsbehov löpande
Intern momsrådgivare för löpande frågor
Ansvara för inlämning av några momsdeklarationer
Bistå interna och externa intressenter i momsrelaterade interna kontroller, revisioner och skatterevisioner
Löpande uppdatera och utbilda Vattenfalls interna intressenter i moms och momssystemspecifika frågor
Delta i kvartalsskatterapportering och inkomstskattedeklarationsarbete tillsammans med övriga i skattefunktionen då detta är en aktivitet vi genomför tillsammans
Kravspecifikation
Vi söker efter dig som har:
Universitet/Högskoleutbildning inom ekonomi eller juridik
Några år relevant arbetslivserfarenhet
Kunskaper inom redovisning och hantering av momsprocesser
Har ett naturligt stort intresse för redovisning, affärssystem, faktureringssystem och dess möjligheter
Kunskaper i SAP ECC, S4/Hana eller liknande affärssystem är meriterande
Vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper och söker dig som tycker om och har lätt för att samarbeta med andra då du i den här tjänsten kommer att ha mycket kontakt med olika människor. Du är en god lagspelare med en stark drivkraft att leverera ett mervärde, samtidigt som du vid behov kan agera med hög självständighet och ta egna initiativ till handlingar. För att trivas i tjänsten ser vi att du har ett starkt kundfokus och är bra på att bygga förtroende och starka kundrelationer där råd och vägledning erbjuds baserade på fakta, erfarenhet och sunt omdöme i kombination med en god affärsförståelse. Tjänsten kräver att du kan kommunicera skriftligt och muntligt på både svenska och engelska.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Solna
Kontaktpersoner
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef: Magnus Edvaldsson: magnus.edvaldsson@vattenfall.com
.
För information om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare: Jessica Petersson, jessica.petersson@vattenfall.com
.
Välkommen med din ansökan senast den 2 november 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Fackliga representanter via Vattenfalls växel, 08 739 50 00. Rolf Ohlsson (Akademikerna), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO) och Anders Bohlin (Unionen).
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
