Molnutvecklare till Försvarsmaktens cyberförsvar i Stockholm
2025-10-04
Inledning
Vill du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?
Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp.
Försvarsmakten är en organisation i ständig utveckling för att alltid vara beredda att värna Sveriges okränkbara frihet. Vi är beredda att göra det som krävs, även i de svåraste av situationer.
Försvarsmaktens cyberförsvar söker nu en molnutvecklare. Har du grundläggande Linux-kunskaper och ett genuint brinnande intresse av molntekniker och DevOps? Då har du chansen att utvecklas ihop med oss.
Du kommer ingå i ett team där vi delar kunskap samt vågar utmana varandra. Teamet har ansvar för hela stacken från infrastruktur till leverans och du kommer stegvis få lära dig de olika delarna. Du har även möjlighet att utbilda samt certifiera dig inom relevanta ämnen.
Om befattningen
I en modern värld krävs moderna lösningar. Inom cyberförsvaret vill vi alltid ligga i framkant och på ett innovativt sätt agera inom cyberdomänen för att bidra till ett säkrare Sverige. I denna roll får du möjlighet att bygga tekniska lösningar som ska möta cyberförsvarets specifika, och unika, behov. Du kommer ingå i ett team som skapar och vidareutvecklar avancerade lösningar som ska fungera både publikt och i isolerade miljöer, både i fred och krig.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Implementera, administrera och förbättra olika typer av molnplattformar
• Utveckla infrastruktur och applikationer med ett GitOps- och infrastruktur som kod-tänk med verktyg som GitLab, Terraform och Ansible
• Se till att utvecklarna kan arbeta effektivt genom att själva ha möjligheten att driftsätta infrastruktur och program
• Effektivisera arbetsflöden för organisationens olika system & verktyg (CI/CD)
• Säkerställa att vi har bra mätvärden, övervakning och larm för vår infrastruktur och applikationer med verktyg som Prometheus och Grafana
• Högskoleutbildning inom IT- eller informationssäkerhet eller bedömd motsvarande kunskap
• Ett års arbetslivserfarenhet av mjukvaruutveckling eller IT-drift
• Erfarenhet av DevOps samt containerplattformar
Meriterande
• Implementerat och konfigurerat övervakningssystem som t.ex. Prometheus
• Erfarenhet av Kubernetes
• Automatiserat processer via pipelines
• Arbetat med publika molntjänster
• Kunskap om och erfarenhet av OWASP Top Ten eller liknande
• Certifieringar inom IT-infrastruktur
Personliga kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, du behöver vara analytisk och noggrann. Du måste våga ta initiativ i ditt dagliga arbete och ha viljan att fortsätta utvecklas i din yrkesroll. Du har en god förmåga att samarbeta med andra och är självgående. Genom ditt strukturerade arbetssätt levererar du med hög kvalitet och hanterar förväntningar. För att trivas här behöver du ha ett högt säkerhetsmedvetande och kunna tillämpa ett kritiskt och sakligt förhållningssätt.Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Försvarsmakten för andra personer än dina närmst berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med information är att det finns tjänster inom området som omfattas av sekretess.
För anställning vid Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap och anställningen innebär nationell och internationell arbetsskyldighet.
Arbete på annan ort samt beredskap och skiftarbete kan förekomma.
Resor i tjänsten kan förekomma både nationellt och internationellt.
Anställningsformen är tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning om du inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort för tjänsten är Stockholm.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten mejlas till cyberintresse@mil.se
Din ansökan vill vi ha senast 2/11 - 2025, ansökan med meritförteckning skickas till:cyberintresse@mil.se
, ange referens 57245. Eller via brev till Försvarsmakten Högkvarteret/FST STRA Cyber, Att EWI, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm. Märk kuvertet "Ansökan" och ange annonsens referens.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
