Mölndals stad söker timvikarier till Lackarebäcks vård- och omsorgsboende!
Mölndals kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mölndal Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie på Lackarebäcks vård- och omsorgsboende. Boendet ligger centralt i norra Mölndal nära spårvagnshållplats. Du får möjlighet till ett spännande arbete med variation. Som timvikarie får du möjlighet till ett varierande arbete där du arbetar när det passar dig och verksamheten.
Inom våra vård- och omsorgsboenden arbetar vi aktivt för att skapa en sund och god arbetsmiljö där alla tar ansvar. Vi värdesätter egenskaper som ödmjukhet, samarbetsvilja och ett positivt tänkande. Om du blir en av oss erbjuder vi dig dessutom en lugn och trygg introduktion.
Du har ett genuint intresse för människor, att ge service och skapa trygghet samt glädje för äldre med demenssjukdom eller somatisk sjukdom. Du utgår ifrån varje individs behov och förutsättningar samt har en förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Runt omkring dig har du ett fantastiskt team av kollegor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt ansvarig enhetschef för boendet.
Ett arbete på vård- och omsorgsboende innebär att du tillsammans med övrig personal ger stöd, vård och omsorg till vårdtagarna. Det kan också innebära att vara behjälplig i det vardagliga livet och vid olika sociala aktiviteter. Insatserna är individuellt planerade och du får användning av din förmåga till flexibilitet, samarbete och som ansvarskännande.Kvalifikationer
För att kunna arbeta som timvikarie hos oss inom vård- och omsorgsboende behöver du:
• Ett giltigt belastningsregister
• Kunna förstå, tala, läsa och skriva svenska
• Grundläggande digitala kunskaper
• Vara minst 18 år gammal
Det är meriterande om du studerat Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som prövas likvärdig. Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete är även detta meriterande.
Personligen visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll samt anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov och har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Slutligen tar du ansvar för dina och gemensamma arbetsuppgifter med brukarnas bästa i fokus.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
