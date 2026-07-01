Mölndals stad söker timvikarier till förskola och skola!
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2026-07-01
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
100 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Är du en av dem som önskar ha ett meningsfullt, varierande och roligt arbete tillsammans med barn? Då kan uppdraget som timvikarie i förskola och skola vara något för dig!
Som timvikarie får du vara med och skapa lustfulla, lärorika och trygga miljöer för alla barn och elever. Du får kunskap och erfarenheter från skolförvaltningens olika verksamheter, vilket kan ge en bra grund för dig som har tankar på fortsatta studier inom området.
Att arbeta som timvikarie innebär att du med kort varsel kan komma och arbeta på någon av våra förskolor och skolor på kortare eller längre uppdrag. Detta går att kombinera med studier eller annan sysselsättning.
Du väljer själv vilka dagar och tider som du vill vara tillgänglig för arbete. Genom bokningsverktyget Time Care Pool bokas du på arbete via SMS. För att få kontinuitet i våra verksamheter ser vi att du kan arbeta minst tre dagar i veckan. Arbetstiderna varierar, men sträcker sig mellan 06:30- 18:00. Du arbetar aldrig mer än 8 timmar per dag.Kvalifikationer
För att kunna arbeta som timvikarie inom skola och förskola hos oss behöver du:
• Ett giltigt belastningsregister!
• Kunna förstå, tala, läsa och skriva svenska
• Grundläggande datorkunskaper
• Godkänd gymnasieexamen
• Vara minst 18 år gammal
Det är meriterande om du är utbildad eller läser till barnskötare, lärare, förskollärare, pedagog inom fritidshem. Erfarenhet inom området är också meriterande.
Personligen visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll samt anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov och har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Slutligen tar du ansvar för dina och gemensamma arbetsuppgifter med brukarnas bästa i fokus.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Välkommen med din ansökan redan idag!
För denna rekrytering tar vi inte emot personliga brev. I ansökan behöver du svara på ett antal frågor samt manuellt skriva in dina utbildnings- och arbetslivserfarenheter.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Enligt överenskommelse.
I denna rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Det innebär att du blir inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Du får en länk via mejl till en chatt där Hubert ställer frågor om tjänsten, och du svarar i din egen takt. När du har genomfört intervjun går en rekryterare igenom dina svar och bedömer om du går vidare i rekryteringsprocessen. Hubert gör inga egna bedömningar utan fungerar bara som ett stöd för att göra processen snabbare, smidigare och mer likvärdig för alla sökande. Den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Hubert är godkänd utifrån reglerna i AI-förordningen och GDPR av vårt dataskyddsombud. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
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Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
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Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333543". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363), https://www.molndal.se/timvikarie
431 33 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Vikarieenheten Kontakt
Vikarieenheten, rekrytering vikarierekrytering@molndal.se Jobbnummer
9986260