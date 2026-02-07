Mölndals stad söker timvikarier till anpassad grundskola!
2026-02-07
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!Publiceringsdatum2026-02-07Arbetsuppgifter
Som vikarie inom anpassad grundskola är du elevens hjälpande hand för att uppnå kunskapsmålen och vara en länk mellan klassläraren och eleven. Du ger stöd till elever som leder till en meningsfull skoldag utifrån den enskilde elevens egen förmåga.
Du kommer att aktivt delta i verksamheten på anpassad grundskola och fritidshemmet och träffar elever med många olika funktionsvariationer, både intellektuell och fysisk, exempelvis autism, Downs syndrom, ADHD, epilepsi, utagerande beteenden.
I ditt jobb kommer du att använda dig av olika typer av fysiska hjälpmedel för att hjälpa eleverna att träna sin kropp, hjälpa till med av- och påklädning, toalettbesök och vid matsituationen. Du kommer att stötta och handleda elever i undervisning och andra aktiviteter under skol- och fritidsdagen.
Då verksamheten kräver kontinuitet behöver du kunna arbeta 3-5 dagar i veckan mellan mån-fre. Arbetsdagen börjar tidigt på morgonen. Standardtiden är 07.00 men vi har arbetspass som börjar redan 06.00.Kvalifikationer
För att kunna arbeta som timvikarie inom anpassad grundskola hos oss behöver du:
* Ett giltigt belastningsregister!
* Kunna förstå, tala, läsa och skriva svenska
* Grundläggande datorkunskaper
* Godkänd gymnasieexamen
* Vara minst 18 år gammal
Det är meriterande om du är utbildad inom området, t.ex elevassistent, stödassistent, undersköterska, personlig assistent m.m. Erfarenhet av arbete inom skola eller vård och omsorg är också meriterande.
Personligen visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll samt anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov och har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Slutligen tar du ansvar för dina och gemensamma arbetsuppgifter med brukarnas bästa i fokus.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och förmågor.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
I denna rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Det innebär att du blir inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Du får en länk via mejl till en chatt där Hubert ställer frågor om tjänsten, och du svarar i din egen takt. När du har genomfört intervjun går en rekryterare igenom dina svar och bedömer om du går vidare i rekryteringsprocessen. Hubert gör inga egna bedömningar utan fungerar bara som ett stöd för att göra processen snabbare, smidigare och mer likvärdig för alla sökande. Den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Hubert är godkänd utifrån reglerna i AI-förordningen och GDPR av vårt dataskyddsombud. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Har du skyddad identitet ska du inte söka via denna annons. Kontakta istället angiven kontaktperson för information om hur du ansöker.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
