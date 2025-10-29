Mölndals stad söker timvikarier med vårderfarenhet till Anpassad grundskola
2025-10-29
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Som vikarie inom anpassad grundskola är du elevens hjälpande hand för att uppnå kunskapsmålen och vara en länk mellan klassläraren och eleven. Du ger stöd till elever som leder till en meningsfull skoldag utifrån den enskilde elevens egen förmåga.
Du kommer att aktivt delta i verksamheten på anpassad grundskola och fritidshemmet och träffar elever med många olika funktionsvariationer, både intellektuell och fysisk, exempelvis autism, Downs syndrom, ADHD, epilepsi, utagerande beteenden.
I ditt jobb kommer du att använda dig av olika typer av fysiska hjälpmedel för att hjälpa eleverna att träna sin kropp, hjälpa till med av- och påklädning, toalettbesök och vid matsituationen. Du kommer att stötta och handleda elever i undervisning och andra aktiviteter under skol- och fritidsdagen.
Då verksamheten kräver kontinuitet behöver du kunna arbeta 3-5 dagar i veckan mellan mån-fre. Arbetsdagen börjar tidigt på morgonen. Standardtiden är 07.00 men vi har arbetspass som börjar redan 06.00.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du:
• Är minst 18 år gammal
• Har en godkänd gymnasieexamen
• Har förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska
• Har är har grundläggande datorkunskaper
Det är meriterande om du är utbildad inom området, t.ex elevassistent, stödassistent, undersköterska, personlig assistent m.m. Erfarenhet av arbete inom skola eller vård och omsorg är också meriterande.
Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att söka detta jobb behöver du skapa ett konto i vårt rekryteringssystem. Följ hänvisningarna via ansökningslänken.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
