Mölndals stad söker sjuksköterskor som vill arbeta som timvikarier!
2025-09-25
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Mölndals stad söker dig som är sjuksköterska för jobb som timvikarie inom vård och omsorg. Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag med variation. I din roll som timvikarierande sjuksköterska har du ett flexibelt arbete där du själv har möjlighet att påverka hur mycket du är tillgänglig för arbete. Det finns möjlighet att arbeta på olika tider på dygnet så som dag, kväll, helg och natt. Hos oss arbetar du inom hela vård och omsorg, både inom äldreomsorg och funktionsstöd. Vi erbjuder dig en introduktion med individuell bredvidgång.
I din roll som sjuksköterska arbetar du utifrån verksamhetens mål och ansvarar självständigt för bedömningar och planering av omvårdnadsbehov. Du arbetar konsultativt, hälsofrämjande och förebyggande, samt bidrar till samverkan kring den enskilde patienten. För oss är det viktigt att arbeta personcentrerat och att se patienten och dess närstående som en viktig resurs. Det är viktigt att du kan skapa trygghet och säkerhet hos patienten samt leverera dina tjänster med kvalité.
I ditt arbete som sjuksköterska arbetar du självständigt men ingår samtidigt i ett team med undersköterskor och vårdbiträden.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. För tjänsten krävs B-körkort och mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Har du erfarenhet av arbete i kommunal hälso- och sjukvård ses det som meriterande. Du behöver även ett giltigt belastningsregister samt grundläggande digitala kunskaper.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
