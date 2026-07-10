Mölndals stad söker sjuksköterska till Team Funktionsstöd
Mölndals kommun / Sjuksköterskejobb / Mölndal Visa alla sjuksköterskejobb i Mölndal
2026-07-10
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Enhet funktionsstöd arbetar med ett teambaserat arbetssätt och du kommer ingå i ett team bestående av 2 sjuksköterskor, 1 arbetsterapeut och 1 fysioterapeut som arbetar mot samma boenden och dagliga verksamheter som du. Totalt är det 3 team inom funktionsstöd som också hjälps åt över gränserna vid behov.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska till vårt team. Vi som välkomnar dig är ett positivt och erfaret team med stort engagemang för vårt uppdrag och de vi är till för. Vi erbjuder dig ett stimulerande, utvecklande och meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik, där vi tillsammans bidrar till att patienten ska uppleva största möjliga hälsa och välbefinnande enligt det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget.
Vi arbetar med patienter inom alla tre LSS personkretsar på boende med särskild service (BMSS), daglig verksamhet och inom personlig assistans. Geografiskt utgår vi från Hälso- och sjukvårdsenhetens kontor på Flöjelbergsgatan där även övrig legitimerad personal inom kommunen har sin utgångspunkt. Vi följer Nära vård-reformens intention och eftersträvar att patienten är delaktig i sin vård. Du är patientansvarig sjuksköterska (PAS) för boende inom socialpsykiatri eller BmSS och även daglig verksamhet vilket innebär att du har huvudansvaret över den övergripande planeringen för patienterna. Du upprättar individuella vårdplaner och genomför riskbedömningar tillsammans med övriga teamet och med varje patient. Det är ditt och teamets ansvar att omvårdnadsarbetet utförs enligt rådande lagstiftning.
Som sjuksköterska har du ett nära samarbete med medarbetarna och cheferna inom de olika verksamheterna. Du arbetar kontinuerligt med att handleda, utbilda och informera omsorgspersonal. Det är därför viktigt att du trivs i en roll där du får arbeta med moderna metoder, vara delaktig i utveckling och bidra till ökad kunskap. Som nyanställd erbjuder vi dig individuellt anpassad introduktion så att du ska bli så trygg som möjligt i din roll. Vi arbetar löpande med kompetenshöjande utbildningsinsatser med fokus på målgruppen inom funktionsstöd. Hos oss arbetar du dagtid måndag till fredag.
Genom humor och värme skapar du mervärde för såväl patienter som kollegor. Du ser även möjligheter snarare än hinder och ser samarbete som självklart för en god och nära vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med mångårig erfarenhet av yrket. Du behöver ha intresse för och erfarenhet inom funktionsstödsområdet.
Som sjuksköterska trivs du i mötet med andra, du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och har en öppen och positiv attityd och du har patientens behov som utgångspunkt i ditt arbete.
Som person är du snabb på att analysera problem, se samband samt föreslå möjliga lösningar inom ramen för ditt uppdrag. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
Vi ser även att du är förändringsorienterad och ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete.
Du har god datorvana och B-körkort samt har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-24 eller enligt överenskommelse.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328172". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
431 35 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Vårdförbundet
Gun-Britt Schneider 031-315 24 79 Jobbnummer
9999792