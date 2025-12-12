Mölndals stad söker personal till personlig assistans
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Inom förvaltningen arbetar vi aktivt för allas arbetsmiljö och skapar förutsättningar för att du ska känna glädje och trivsel i arbetet varje dag.
Som personlig assistent är du en persons stöd i vardagens alla situationer. Det innebär allt ifrån matsituationer, på- och avklädning, personlig hygien till fritidsaktiviteter och kommunikation. Insatserna är individuellt planerade vilket betyder att brukarens individuella behov och förutsättningar står i centrum. Arbetet kräver ett gott bemötande, samarbetsförmåga, ansvarskännande och god kommunikationsförmåga.Kvalifikationer
* Har en utbildning som stödassistent, undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete är meriterande.
* Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
* Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med Timecare och Treserva.
* Det är meriterande om du har körkort.
På grund av brukarens behov av personlig integritet söker vi i detta uppdrag kvinnlig personlig assistent.
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Barbro Olsson 031-315 27 44 Jobbnummer
