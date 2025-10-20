Mölndal stad söker Fastighetstekniker inom lås och larm
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Stadsserviceförvaltningen har ett viktigt och spännande uppdrag i att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Förvaltningen har cirka 550 medarbetare och är organiserad i fyra verksamhetsområden; måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
I rollen som lås och larmtekniker ansvarar du för drift, service och ändring av brandlarm, inbrottslarm, CCTV (kameraövervakning), passersystem och annan säkerhetsutrustning tillsammans med objektsansvariga fastighetstekniker. I rollen som larmtekniker ingår ansvaret för felavhjälpande underhåll genom felsökning och åtgärder av uppkomna fel i anläggningar. Genom ett proaktivt och förebyggande arbete tar du fram förbättringsförslag inom området samt uppdatera och ajourhålla underlag till underhållsplanen avseende stadens larm- och passersystem. Du ansvarar för beställning samt uppföljning av reparationer och entreprenader inom området. Vi söker dig som engagerat tillför din expertkunskap då du förväntas vara delaktig i byggprocesser med kunskap inom området larm- och passersystem samt utvecklingen av stadens larmsystem i sin helhet.
I rollen som larmtekniker bidrar du till ökad kundnöjdhet genom ditt arbetssätt och bemötande till fastighetsägare, brukare och hyresgäster. I rollen kommer du att arbeta mot flertalet förvaltningar i staden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har 2-årig YH-utbildning inom området eller av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning och/eller erfarenhet inom el, styr och regler. Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom området är ett krav då en bred teknisk bakgrund inom larm, installation och fastighet är en förutsättning för att du ska lyckas i rollen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
I rollen som larmtekniker är det viktigt att du har bra samarbetsförmåga, är flexibel och lyhörd i kontakt med både kollegor, stadens övriga medarbetare, entreprenörer och kunder. Du är driven, engagerad och har en förmåga att hålla hög servicenivå till våra kunder och arbetar strukturerat med problemlösning. Rollen förutsätter att du klarar både självständigt arbeta och arbete i både små och stora grupper.
Vi ser att du har mycket god datavana och förtrogen med digital arbetsorderhantering. Erfarenhet av arbete i Scneider FDP och andra liknande brandlarmscentraler, samt Omnis, Alliera och Iloq är meriterande.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285033". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Stadsserviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Johan Urun johan.urun@molndal.se 031-317 23 25 Jobbnummer
9564512