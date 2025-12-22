Mölndal stad söker 1e socialsekreterare till Myndighet LSS
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Enheten består av 13 socialsekreterare, uppdelade i tre grupper, barn, vuxen och assistansgrupp och två förste socialsekreterare. Enheten leds av en enhetschef och tillsammans arbetar vi utifrån aktuell lagstiftning med att informera, utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt LSS och SoL. Vi jobbar aktivt med att hela tiden utveckla vårt arbete genom att hålla rättssäkerheten hög, ha bra diskussioner och lära av varandra.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag som 1:e socialsekreterare är att handleda socialsekreterarna i sitt dagliga arbete. Utöver detta kommer du även att fungera som stöd till enhetschefen. Det ingår även att ta fram och sammanställa statistik, hålla dig uppdaterad kring aktuell lagstiftning och forskning samt att förmedla viktiga förändringar till socialsekreterare och enhetschef. I uppdraget ingår också att introducera nyanställda.
I arbetsledarrollen förväntas du planera och driva det operativa arbetet samt följa upp verksamheten. I uppdraget ingår att ha en aktiv roll i enhetens förbättrings- och utvecklingsarbete tillsammans med kollegor och enhetschef.
Förste socialsekreterare har på uppdrag från enhetschefen även ansvar för att samordna arbetssätt inom enheten och delta vid verksamhetsövergripande sammanhang. Det ingår även att delta i arbetet med att utveckla styrande dokument och verktyg samt initiera, leda och samordna gemensamma aktiviteter inom ansvarsområdet.
I uppdraget som 1:e socialsekreterare ingår att du säkerställer att socialsekreterargruppen arbetar i enlighet med det politiska uppdraget gällande lagstiftning och rättspraxis samt att bemötandet av brukare är av högsta kvalitet. Du kommer att representera myndigheten i olika sammanhang i staden och företräda nämnden i förvaltningsrätt och kammarrätt.
Du ser också till att dokumentationen följer gällande riktlinje.
Anställningen är ett vikariat på grund av föräldraledighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren finner lämplig, exempelvis inom social omsorg.
Du har tidigare erfarenhet som 1:e socialsekreterare inom LSS gärna med fokus på målgruppen vuxna och har mycket god juridisk kunskap inom gällande lagstiftningar, LSS, SoL och FL. Vi söker dig som har erfarenhet av samverkan med relevanta samarbetspartnersoch du har erfarenhet av att arbeta i Treserva, SAMSA, IBIC och Sharepoint.
För tjänsten krävs att du har helhetssyn och kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och du samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov och arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och skapar utrymme för dialog.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål och förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Vi ser även att du söker och tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang och detta kan omsättas i praktiken samt leda till förbättringar. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning. I rollen behöver du kunna arbeta effektivt under stress, kunna balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.
Du har mycket god svenska i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
