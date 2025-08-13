Möllan i Ysby söker timvikarier i förskola, fritidshem samt kök och städ.
2025-08-13
Om arbetsplatsen:
Föräldrakooperativet Möllan ligger mitt i det lugna och natursköna Ysby sex kilometer öster om Laholm. Möllans föräldrakooperativ driver förskola, fritidshem, förskoleklass och en grundskola upp till årskurs 3.
Möllans förskola har fyra avdelningar som är uppdelade efter ålder på barnen: Droppen 1-3 år, Bäcken 3-4 år, Forsen 3-4 år samt Lagan 4-5 år. Vi har ett mottagningskök där vi köper in färdiglagad mat som vi serverar till barn och eleverna. I köket lagas mellanmål och frukost. Städningen sker oftast på kvällstid.
I verksamheten har vi sammanlagt över hundra härliga ungar och 28 kompetenta och engagerade medarbetare.
Vårt miljöengagemang och vårt miljöarbete är i fokus för alla våra verksamheter där vi arbetar utifrån FN-klimatmål och grön flagg som är en integrerad del i vårt dagliga miljöarbete. Just nu arbetar vi med hållbarhet, odling, återbruk, utebildning , vi arbetar aktivt med utepedagogik och är gärna ute i den närliggande skogen.
Om dig
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarier i våra verksamheterna på förskolan, fritidshemmet och i kök och städ. Det är när ordinarie personal är ledig eller annan frånvaro. Det kan också bli aktuellt med längre vikariat.
Är du endast intresserad av att vikariera i en eller två av verksamheterna så uppge det i din ansökan, ex timvikarie på förskolan, fritidshem, timvikarie i kök och städ.
Skriv gärna om du kan vikariera alla dagar eller endast vissa dagar och tider. Som vikarie vid ordinarie personals frånvaro arbetar du i en verksamhet som är planerad av pedagoger utifrån läroplanen.
Kvalifikationer: Gärna utbildad barnskötare och/ eller erfarenhet av att arbeta på förskola, fritidshem eller inom kök och städ.
Arbetet på Möllan innebär:
Du tar hänsyn till barnens behov och intressen att vara en närvarande pedagog sätter vi högt. Du ska bemöta barn och vuxna med respekt och med särskild hänsyn till barnkonventionen. Du ska se ditt uppdrag som världens viktigaste arbete.
Du har också förmåga och tar ansvar för att skapa goda relationer , har ett lösningsinriktat arbetssätt och gör ett bra jobb. Du är en positiv, trygg, lugn person som har lätt för att samarbete med alla och följer gemensamt framarbetade rutiner och planeringar.
Öppenhet, kommunikation, glädje och engagemang är viktigt i ditt arbete här hos oss. Vi arbetar med att synliggöra barns lärandeprocesser. Helhetsseende och ett formativt förhållningssätt genomsyrar alla våra verksamheter. Vi är en liten enhet och att det är viktigt att vi ställer upp för varandra och är en god medarbetare i vårt team Möllan.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, tas med till intervjun.
Vid frågor kontakta
Rektor: Christin Nordström tfn 0705756706
Ansökningar med personligt brev, CV och gärna referenser skickas till christin.nordstrom@mollan-ysby.se
Vi intervjuar kontinuerligt efterhand som ansökningarna kommer in.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
