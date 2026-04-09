Molekylärbiolog med fokus på proteinrening & kundinteraktion
2026-04-09
Alexotech AB är ett växande bioteknikföretag som utvecklar och säljer högkvalitativa reagens för molekylärbiologisk forskning, med särskilt fokus på neurodegenerativa sjukdomar såsom Parkinsons och Alzheimers sjukdom. Vi arbetar nära både akademiska och industriella kunder och strävar efter att leverera produkter och service i världsklass.
Om rollen
Vi söker en engagerad och noggrann molekylärbiolog som kombinerar laboratoriekompetens med ett intresse för kundkontakt och administration. Rollen är varierad och passar dig som vill arbeta både praktiskt i labbmiljö och samtidigt vara en viktig länk till våra kunder.Dina arbetsuppgifter
• Planera och utföra proteinrening (t.ex. affinitetskromatografi, FPLC)
• Cellodling
• Kvalitetskontroll av reagens (SDS-PAGE, Western blot, etc.)
• Dokumentation och optimering av protokoll
• Orderhantering och administrativt stöd i försäljningsprocesser
• Kundsupport via e-post och telefon (tekniska frågor, produktval)
• Delta i produktutveckling och förbättring av befintliga produkterKvalifikationer
• Krav:
• Högskole- eller universitetsutbildning inom molekylärbiologi, biokemi eller liknande
• Erfarenhet av proteinrening och analysmetoder
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
• Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med neurodegenerativa sjukdomar
• Kunskap inom Western blot, ELISA eller cellkultur
• Erfarenhet av kundkontakt eller försäljning
• Vana av laboratorieadministration eller kvalitetsarbeteDina personliga egenskaper
• Serviceinriktad och kommunikativ
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Flexibel och lösningsorienterad
• Intresse för både vetenskap och affär
Vi erbjuder
• En dynamisk roll i ett innovativt biotechföretag
• Möjlighet att kombinera forskning, produktutveckling och kundkontakt
• En stimulerande arbetsmiljö med korta beslutsvägar
• Möjlighet att påverka företagets utvecklingSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: mail@alexotech.com
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
