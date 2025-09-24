Möjlighet för lärarstudenter att arbeta extra som svenskalärare i Ludvika!
2025-09-24
Har du en passion för undervisning och vill göra en meningsfull insats genom att hjälpa icke-svensktalande medarbetare att behärska det svenska språket? Då kan detta vara en perfekt möjlighet för dig! Skicka in din ansökan redan idag, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Acolad är en välrenommerad global ledare inom språk- och innehållslösningar, som är engagerad i att tillhandahålla språkutbildning, översättning och lokaliseringstjänster av högsta kvalitet inom olika branscher. Med sin expertis och sitt engagemang för kulturell mångfald hjälper Acolad till att överbrygga språkbarriärer och stöder internationella medarbetare i att anpassa sig till nya miljöer.
Din roll kommer att fokusera på att främja förståelse och förbättra kommunikationen för att utveckla de språkkunskaper som krävs i det dagliga arbetet - oavsett om det sker individuellt, tillsammans med en kollega eller i en större grupp. Du kommer att få tillgång till omfattande lektionsmaterial och stöd från Acolad, men du behöver själv ha tillgång till en egen laptop/dator med tillhörande pålitlig internetuppkoppling för lektionsplanering och förberedelser.
Dina arbetsuppgifter
Som svensklärare för Acolad kommer du att ge språkundervisning till icke-svensktalande medarbetare på ett välkänt företag i Ludvika. Du kommer att hålla cirka en till tre lektioner per vecka, där varje lektion är 90 minuter. Dessa lektioner kommer att utföras på plats. Du planerar och förbereder engagerande lektioner utifrån det material som tillhandahålls. Du skapar en stödjande lärmiljö anpassad för vuxna elever i en professionell miljö, och ger även kulturella insikter för att hjälpa medarbetare att integreras smidigt i den svenska arbetskulturen.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en pågående utbildning till lärare eller annat som bedöms likvärdigt. Alternativt om du har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50% och har tidigare arbetslivserfarenhet av att undervisa
• Har svenska som modersmål eller kan uppvisa TISUS, Swedex eller annat certifikat på att du besitter de språkkunskaper som krävs
• Har god organisations- och kommunikationsförmåga
• Är självständig och kan skapa en motiverande lärmiljö
• Har goda IT-kunskaper och är bekväm med MS Office
• Har goda kunskaper i engelska då det används i intern samverkan
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet som lärare
• Erfarenhet av att undervisa i svenska språket
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Övrig information
• Plats: Ludvika
• Omfattning: Cirka en till tre lektioner per vecka, 90 minuter per tillfälle
• Startdatum: Omgående
• Du måste ha: Tillgång till en egen laptop/dator och en stabil internetuppkoppling för lektionsplanering och förberedelser
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
