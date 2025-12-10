Möjlighet för arbetssökande: Arbeta med lokalvård och öka dina kunskaper
2025-12-10
Publiceringsdatum2025-12-10Beskrivning
Vill du.
• vara med och bidra till en trivsam boendemiljö för Bostadsbolagets hyresgäster?
• få en fot in på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet inom lokalvård?
• .att vi stöttar dig med värdefull kunskap och vägledning kopplat till jobbsök och yrkesliv?
Då har vi nu en möjlighet för dig som är arbetssökande och bor i Biskopsgården, Länsmansgården, Hammarkullen, Frölunda eller Tynnered och inte har arbetat på Bostadsbolaget tidigare. Dina arbetsuppgifter
Vi på Bostadsbolaget kraftsamlar och satsar nu extra för att öka trivseln i våra bostadsområden, samtidigt som vi vill hjälpa arbetssökande från våra utvecklingsområden att komma in på arbetsmarknaden. Därför kan vi nu erbjuda 15 platser där det ges möjlighet att arbeta inom lokalvård i något av våra bostadsområden i Göteborg.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är lokalvård, vilket handlar om att se till att det är rent och snyggt i våra fastigheter och lokaler. Du kommer även att hjälpa kollegorna i området med andra uppgifter som ingår när man arbetar med innemiljö på Bostadsbolaget. Med din hjälp ser vi till att det är trivsamt och tryggt för våra hyresgäster och medarbetare.
Anställningen inleds med en veckas utbildning för att förbereda dig för arbetet. Du kommer bland annat att få en intern utbildning i lokalvård, lära dig mer om service och kundbemötande samt generella kunskaper om hur det fungerar på arbetsplatsen. Under anställningstiden kommer du även att få stöd och coachning kring jobbsök och ditt fortsatta yrkesliv. Du kommer även ha en mentor under de första månaderna.
Arbetstiderna är främst under dagtid på vardagar och vi vill att du ska vara tillgänglig för arbete cirka 3-4 vardagar per vecka. Kvalifikationer
Vi vill träffa dig som behöver arbetslivserfarenhet och stöd för att kunna komma vidare i ditt yrkesliv. Som person är du nyfiken och engagerad i det du gör och kan kommunicera med kollegor och hyresgäster i svenska. Du tar tag i saker och hjälper till där det behövs. För att du ska kunna få en av platserna måste du vara arbetssökande och bo i något av följande bostadsområden:
Biskopsgården eller Länsmansgården
Hammarkullen
Frölunda eller Tynnered Anställningsvillkor
Vi tar endast emot ansökningar via vår webb och rekryteringsportal. Du ansöker via länken i annonsen. Vi ser gärna att du kommer in med din ansökan så snart som möjligt då intervjuerna sker i slutet av januari och början av februari, vi hör av oss om du är aktuell för en intervju. Om företaget
Bostadsbolaget har cirka 25 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Det gör oss till en av Göteborgs största hyresvärdar och en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Vi är cirka 400 personer som jobbar på Bostadsbolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden närmast våra hyresgäster, medan andra jobbar centralt i någon av våra stödfunktioner. Hos oss finns fler än 20 olika yrken representerade, men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma mål - att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med runt 50 000 hyresgäster och våra andra samarbetspartners.
Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/780". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stads Bostads AB Kontakt
Anni-Frid Frisk Anni-Frid.Frisk@bostadsbolaget.se 031-7315000(växel) Jobbnummer
9636588