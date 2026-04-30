Möjlighet för arbetssökande - Fastighetsvärd fokus på innemiljökontroller
2026-04-30
Vill du få en fot in på arbetsmarknaden och samtidigt bygga värdefull arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen?
Nu har du som är arbetssökande och bor i Biskopsgården, Länsmansgården, Hammarkullen, Frölunda eller Tynnered möjlighet att söka ett utvecklande uppdrag hos Bostadsbolaget. Observera att tjänsten riktar sig till dig som inte tidigare varit anställd hos Bostadsbolaget.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker två personer som vill bidra till en trygg, säker och trivsam boendemiljö för våra hyresgäster. I rollen blir du en viktig del av arbetet med att säkerställa en god och säker innemiljö i våra bostäder, i enlighet med fastighetsägarens lagstadgade ansvar.
Du kommer att tillhöra ett engagerat team i distrikt Öster och arbeta huvudsakligen i Rannebergen, ett bostadsområde med cirka 1 600 lägenheter uppförda under 1970-talet. Du arbetar nära våra fastighetsvärdar, som ger dig stöd och handledning - särskilt i början av uppdraget. I området finns även kollegor inom Utemiljö och Innemiljö, som blir dina nära samarbetspartners.
I rollen genomför du planerade lägenhetsbesök hos våra hyresgäster, oftast tillsammans med en kollega. Vid besöken kontrollerar du innemiljö och tekniska funktioner enligt en framtagen checklista. Enklare åtgärder utförs direkt i lägenheten. Du kan även komma stötta dina kollegor med andra fastighetsrelaterade arbetsuppgifter vid behov.
Rollen passar dig som är praktiskt lagd, har ett tekniskt intresse och trivs med att möta människor i deras vardag.
Genomföra planerade lägenhetsbesök Kontrollera funktioner enligt framtagen checklista Utföra enklare åtgärder, till exempel: Byte av brandvarnare Rensning av vattenlås Kontroll av element och ventilation Mindre justeringar i lägenheten Dokumentera genomförda kontroller och åtgärder Uppmärksamma och rapportera avvikelser och bristerKvalifikationer
AM- eller B-körkort
God förmåga att kommunicera på svenska, i tal och skrift
Grundläggande tekniskt intresse eller erfarenhet av praktiskt arbete
Förmåga att arbeta strukturerat enligt instruktioner och checklistor
Vi söker dig som är serviceinriktad och bemöter hyresgäster på ett professionellt och respektfullt sätt. Du är samarbetsinriktad, du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och förstår det gemensamma uppdraget. Som person är du ansvarstagande, noggrann och arbetar fokuserat med öga för detaljer. Du tar ansvar för både dina egna och gruppens arbetsuppgifter och strävar efter att arbetet ska bli rätt utfört från början.
Vi vill träffa dig som behöver arbetslivserfarenhet och stöd för att kunna komma vidare i ditt yrkesliv. För att du ska kunna få en av platserna måste du vara arbetssökande och bo i något av följande bostadsområden:
Biskopsgården eller Länsmansgården
Hammarkullen
Frölunda eller Tynnered Anställningsvillkor
Vi tar endast emot ansökningar via vår webb och rekryteringsportal. Du ansöker via länken i annonsen. Anställningen är på fyra månader med möjlighet till förlängning. Som ett steg i att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen gör vi en bakgrundskontroll på slutkandidat.Om företaget
Bostadsbolaget har cirka 25 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Det gör oss till en av Göteborgs största hyresvärdar och en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Vi är cirka 400 personer som jobbar på Bostadsbolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden närmast våra hyresgäster, medan andra jobbar centralt i någon av våra stödfunktioner. Hos oss finns fler än 20 olika yrken representerade, men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma mål - att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med runt 50 000 hyresgäster och våra andra samarbetspartners.
Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Göteborgs Stads Bostads AB
Förvaltare
Mathias Törneland Kögel mathias.torneland.kogel@bostadsbolaget.se 031-7315000
9884290