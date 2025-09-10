Möjliggör ett meningsfullt liv som personlig assistent hos aktiv 18-årig tj
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
Är du en positiv, trygg och engagerad person som vill ha ett meningsfullt jobb där du verkligen gör skillnad? Denna tjänst passar perfekt att kombinera med tex studier!
Jag söker dig som vill arbeta i mitt personlig assistans team. Jag är en
aktiv 18-årig tjej som bor med min familj i Nacka som utöver skolan gillar
att träffa min kompisar, ta det lugnt hemma, träna parasport, bada och gå ut
på naturpromenader. Jag går så klart i skolan, men denna tjänst handlar om
att stötta mig eftermiddag/kväll efter skolan (från kl.15), på helgerna
och på alla skolloven (då även dagtid).
Om rollen: Jag behöver ett omfattande stöd med allt som rör mitt dagliga liv. Som min
personliga assistent kommer du att vara det viktiga stödet i allt från
kommunikation, måltider, förflyttningar (jag har många hjälpmedel) och
personlig hygien till att skapa struktur, trygghet, delaktighet och glädje i
vardagen. Arbetet är varierande och innebär både praktiska uppgifter och att
vara det sociala och trygga stöd jag behöver för att skapa förutsättningarna
som gör att jag fungerar och känner mig trygg.
Jag söker dig som:
Är
lyhörd, ansvarstagande och har ett stort hjärta
Har
personlig mognad, tålamod och är trygg i dig själv
Är
initiativrik, har humor och ett ungt sinne -vi ska kunna ha kul
tillsammans!
Jag
söker dig i åldern 20-45 år, helst kvinnliga sökande, som både talar och
skriver svenska obehindrat.
Vill
lära dig att assistera just mig och utvecklas med mig
Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller arbete
med unga med funktionsvariationer är meriterande, men personlig
lämplighet är viktigast.
Omfattning & arbetstider:
Tjänst
på ca 50% med möjlighet till extra pass
Arbetspassen
ligger i huvudsak under den tid som jag inte är i skolan på
eftermiddag/kvällar, helger och skollov - perfekt att kombinera med
studier!
Långsiktighet
premieras - vi vill att du ska trivas och stanna
Tillträde
så snart som möjligtVi ser fram emot att träffa dig!Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
