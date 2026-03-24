Modig biträdande rektor sökes till Bromölla komvux och gymnasium
2026-03-24
Bromölla komvux och gymnasium växer. Vill du vara med och leda vårt förändringsarbete? Vi söker nu en strukturerad, engagerad och pedagogiskt kunnig biträdande rektor som vill utveckla och driva det undervisningsnära ledarskapet samt fortsätta arbetet med att skapa och utveckla strukturer och rutiner gällande både den administrativa och pedagogiska delen av verksamheten. Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor har du tillsammans med rektor det övergripande ansvaret för pedagogisk ledning, kvalitetsutveckling och personal inom verksamhetsområde gymnasium, komvux och det kommunala aktivitetsansvaret. Du arbetar nära elever, medarbetare och andra aktörer för att skapa en trygg, inkluderande och resultatinriktad lärmiljö.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda och utveckla verksamheten i linje med styrdokument och skolans mål.
• Arbeta aktivt med utveckling av undervisningen och organisationen samt det systematiska kvalitetsarbetet.
• Säkerställa goda relationer med elever, vårdnadshavare och närliggande verksamheter och aktörer.
• Personalansvar för lärare och övrig personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har rektorsutbildning eller är villig att genomgå den
• Har ledarerfarenhet
• Har lärarexamen
• Är en tydlig, kommunikativ och inspirerande ledare
• Har god förståelse för skolans styrdokument, lagar och förordningar
• Är lösningsfokuserad och van vid att leda förbättrings- och förändringsarbete
Det är meriterande om du har:
• Specialpedagogutbildning
• Tidigare arbete inom statlig myndighet ex Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan
• Erfarenhet av att jobba med yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom gymnasieskola eller vuxenutbildning.
• Erfarenhet av undervisning på gymnasiet eller komvux
• Erfarenhet av att jobba med elever med psykisk ohälsa och NPF.
Vi erbjuder:
• En dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och göra skillnad
• Möjligheter till professionell utveckling
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på ledarskap överensstämmer med vår!
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig. Du beställer själv registerutdrag på Polisens hemsida, www.polisen.se.
Utdraget ska gälla för arbete i skola eller förskola.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314381".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bromölla kommun
http://www.bromolla.se
Bromölla kommun, Gymnasium/Komvux/IM Kontakt
Verksamhetschef
Patrik Grimmesjö patrik.grimmesjo@bromolla.se 0456-822 191
