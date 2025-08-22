Modesäljare Till Jack & Jones Amiralen Karlskrona
2025-08-22
JACK & JONES är en del av modekoncernen BESTSELLER och ett av Europas största klädmärken. Högkvalitativt mode för unga män och kärleken till denim är det som från början lade grunden för JACK & JONES.
Vi söker nu en modesäljare som brinner för försäljning, älskar mode och drivs av att överträffa kundens förväntningar genom att alltid visa en positiv attityd och ge en service i toppklass.
Är du driven, ansvarstagande och gillar att jobba med människor?
Har du intresse för service och mode?
På JACK & JONES arbetar även vi med försäljning via våra sociala kanaler och då främst på Instagram och TIKTOK, så har du ett intresse eller om du kanske till och med sedan innan arbetat med försäljning via sociala medier ser vi det som meriterande.
Låter detta intressant? Skicka då in CV och personligt brev till:ansokan.jackjones@raatex.se
Omfattning: vikariat på 12h/vecka. Antalet arbetstimmar kan under perioder utökas som tex. vid semestrar och försäljningstoppar.
Vi kommer att börja med rekryteringen omgående så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: ansokan.jackjones@raatex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Karlskrona". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Snitz Mode AB
(org.nr 556322-7148)
Verkövägen 7 (visa karta
)
371 62 LYCKEBY Arbetsplats
Jack & Jones Jobbnummer
9470863