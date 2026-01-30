Modersmålslärare tigrinja på Grundskoleförvaltningen
Borås kommun / Grundskollärarjobb / Borås Visa alla grundskollärarjobb i Borås
2026-01-30
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) är en kommungemensam skolorganisation. Vi arbetar utifrån Borås Stads vision för förskola och skola, Lust att lära - möjlighet att lyckas.
CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever. Vi har också ansvar för modersmålsundervisning och studiehandledning.
Modersmålslärare tigrinja på GrundskoleförvaltningenPubliceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Arbetet som modersmålslärare i tigrinja innebär att du planerar, genomför och följer upp din undervisning utifrån gällande styrdokument. Du dokumenterar elevernas utveckling och resultat i skriftliga omdömen och betyg. Du samverkar både med lärare i arbetslag på CFL och lärare ute på de skolor där du undervisar och har studiehandledning. I tjänsten ingår även studiehandledning till elever på modersmålet tigrinja. Du förväntas aktivt delta i CFLs kompetensutveckling som är en central del i vår verksamhet.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation i ämnet modersmål tigrinja eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Vi söker dig som är duktig på att undervisa och är bra på att skapa goda relationer i de sammanhang du verkar. Du har även en god administrativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på ditt modersmål men även på svenska. I samarbete med övrig personal skapar du en miljö där barn kan utveckla lusten att lära och ges möjlighet att lyckas. För att lyckas i rollen ser vi dina personliga egenskaper som viktiga. Körkort och bil ses som en merit då arbetet är förlagt till flera skolor i Borås Stad.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Johan Utter 033-355172 Jobbnummer
9714420