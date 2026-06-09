Modersmålslärare swahili (Kongo), Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun, Utbildning, Kompetenscentrum för flerspråkighet / Grundskollärarjobb / Umeå Visa alla grundskollärarjobb i Umeå
2026-06-09
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Vi samverkar för att barn och unga ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och unga att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.
Kompetenscentrum för flerspråkighet verkar för att elever ska få undervisning i sitt modersmål samt studiehandledning på sitt starkaste språk. Idag finns det 38 språk representerade inom verksamheten. Vi arbetar såväl med kommunal huvudman som enskild.
Vi söker en modersmålslärare i swahili (kongodialekt)!
Anställningsform
Särskild visstidsanställning, deltid 20%, omfattning kan ändras. Startdatum 2026-08-17 till och med 2026-12-31.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Arbetet som modersmålslärare är en ambulerande tjänst som styrs av elevunderlaget. Det kräver att läraren behöver åka runt till olika skolor inom kommunen - både centralt och till kommunens ytterområdesskolor för att träffa eleverna. Inom tjänsten som modersmålslärare kan de följande olika uppdragen ingå: Modersmålsundervisning, studiehandledning, fjärrundervisning, fjärrhandledning samt stöd till Mottagningsenhet Hej Umeå som språkstödjare.
Modersmålsundervisning
Undervisningen bedrivs med elever i grupper eller med enskilda elever inom kommunens skolenheter från förskoleklass till årskurs 9. Undervisning sker utanför elevens ordinarie timplan på eftermiddagar. Eleverna får närundervisning på elevens hemskola från förskoleklass upp till årskurs 3. Från årskurs 4 kan det innebära att eleven får sin undervisning på en annan skola. Vi erbjuder ett busskort för resor mellan skolorna. Fjärrundervisning kan ingå i tjänsten inom kommunens ytterområdesskolor för elever från årskurs 2. Ditt arbete är mycket självständigt och i arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen.
Studiehandledning
Studiehandledning innebär att du kan ha elever i årskurserna 1-9 samt på Språkintroduktionen på gymnasiet. Studiehandledning kan ske innan, under eller efter elevens lektionstid.
Du kommer att ha nära samarbete med elevens mentor och ämneslärare som planerar och genomför lektionen, medan du stöttar på modersmålet för att hjälpa eleven nå kunskaper inom olika skolämnen. Du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till ändrade förhållanden.
Du ska också vara ett stöd i mottagandet av nyanlända barn och elever vilket innefattar bl.a. informationssamtal, inskolningsstöd, direktstöd samt kartläggning av nyanlända elevers kunskaper.Kvalifikationer
Du har swahili (Kongo) som ditt modersmål, har dokumenterade språkkunskaper i detta, svenska B/svenska 2 samt uppvisad mycket god digital förmåga. Du har lärarutbildning, svensk eller utländsk eller annan pedagogisk erfarenhet. Har du dokumenterade kunskaper i flera språk eller kan olika dialekter av swahili (Kenya, Tanzania) är det meriterande.
Du är kreativ, självständig, flexibel och stresstålig. Du är nyfiken och vill utveckla och utvecklas. Som person har du lätt för att knyta kontakter med såväl personal som barn och vårdnadshavare. Du ska ha god samarbetsförmåga, du är en god lyssnare och kan kommunicera och hantera olika situationer på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar för dina uppgifter och är tillmötesgående i ditt bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV skrivet på svenska. Har du lärarlegitimation bifoga denna.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
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901 84 UMEÅ Arbetsplats
Umeå kommun, Utbildning, Kompetenscentrum för flerspråkighet Kontakt
Chef
Rochelle Anne Waghorn rochelle.waghorn@umea.se 0702651613 Jobbnummer
9954152