Modersmålslärare och studiehandledare till mottagningsenheten Bryggan

Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn och elever förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt.
Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Mottagningsenheten Bryggan är en enhet som tar emot nyanlända barn till grundskolan och tillhandahåller studiehandledning och modersmålsundervisning för elever med ett annat modersmål till skolorna i kommunen. På Bryggan har vi modersmålsundervisning och studiehandledning i arabiska, somaliska, engelska, ukrainska, ryska, tigrinja, kurmanji, finska, romani, persiska, tyska och polska.
Vi har ett tätt samarbete mellan modersmålslärarna, oavsett språk och detta genererar att vi får en likvärdig undervisning där elever får möjlighet att utvecklas. Vårt arbetssätt har blivit internationellt uppmärksammat då vi vunnit ett Europeiskt pris för detta.
Nu söker vi en modersmålslärare i finska och thai. I kommunen finns endast ett fåtal elever med modersmål finska och thai vilket gör att vi därför endast kan erbjuda en timanställning.
Som modersmålslärare undervisar du elever i modersmålet utifrån den svenska läroplanen. Du kommer att möta elever i olika åldrar från årskurs 1 till gymnasiet och behöver därför kunna anpassa din undervisning till de olika åldrarna och att ditt modersmål är antingen finska eller thai. Kursplanen beskriver vad undervisningen ska innehålla; läsning och skrivning, grammatik, kulturellt, olika slags genrer med mera. När du studiehandleder elever sker det utifrån elevens behov men det är läraren som avgör vad eleven behöver arbeta med.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarbehörighet eller annan likvärdig pedagogisk utbildning. Ditt modersmål är finska och/eller thai. Då alla på enheten samarbetar är vårt gemensamma språk svenska och det är viktigt att man kan uttrycka sig väl på svenska både muntligt och skriftligt.
I rollen som modersmålslärare och studiehandledare är god samarbetsförmåga avgörande. Arbetet på Mottagningsenheten Bryggan innebär tätt samarbete med kollegor för att planera undervisning och temaområden, liksom ett nära samarbete med elever och vårdnadshavare. Det krävs att du kan lyssna in, ta tillvara på andras idéer och erfarenheter och tillsammans hitta lösningar som gynnar elevernas lärande. Flexibilitet är också en nyckel, eftersom förutsättningarna ofta kan förändras till exempel när en elevs behov ändras eller när studiehandledningen behöver anpassas efter olika ämnen och undervisande lärares planering. Att snabbt kunna ställa om arbetssätt och synsätt, samtidigt som fokus hålls på elevens utveckling, är en naturlig del av din yrkesroll. Genom ett relationsskapande arbetssätt bygger du förtroende med både elever, kollegor och vårdnadshavare, vilket underlättar samarbetet, möjliggör konstruktiva lösningar och bidrar till att alla arbetar mot samma mål att ge eleven bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
