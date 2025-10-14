Modersmålslärare i wolof, Kompetenscentrum för flerspråkighet
2025-10-14
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 11 300 medarbetare.
Vi samverkar för att barn och unga ska utvecklas och ha en trygg uppväxt. Vi lär barn att läsa, skriva och räkna. Vi bidrar till att utveckla barns fantasi och tro på sin egen förmåga. Vi stödjer barn och unga att leva ett självständigt liv. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.
Kompetenscentrum för flerspråkighet verkar för att elever ska få undervisning i sitt modersmål samt studiehandledning på sitt starkaste språk. Idag finns det 38 språk representerade inom verksamheten. Vi arbetar såväl med kommunal huvudman som enskild.
Vi söker en modersmålslärare i wolof.
Anställningsform
Särskilt visstidsanställning, deltid 5%, med start snarast, enligt överenskommelse till och med 2025-12-19.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Arbetet som modersmålslärare är en ambulerande tjänst som styrs av elevunderlaget. Det kräver att läraren behöver åka runt till olika skolor inom kommunen - både centralt och till kommunens ytterområdesskolor för att träffa eleverna. Inom tjänsten som modersmålslärare kan de följande olika uppdragen ingå: Modersmålsundervisning, studiehandledning, fjärrundervisning, fjärrhandledning samt stöd till Mottagningsenhet Hej Umeå som språkstödjare.
Studiehandledning
Studiehandledning innebär att du kan ha elever i årskurserna 1-9 samt på Språkintroduktionen på gymnasiet. Studiehandledning kan ske innan, under eller efter elevens lektionstid.
Du kommer att ha nära samarbete med elevens mentor och ämneslärare som planerar och genomför lektionen, medan du stöttar på modersmålet för att hjälpa eleven nå kunskaper inom olika skolämnen. Du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till ändrade förhållanden. Du ska också vara ett stöd i mottagandet av nyanlända barn och elever vilket innefattar bl a informationssamtal, inskolningsstöd, direktstöd samt kartläggning av nyanlända elevers kunskaper.Kvalifikationer
Du har wolof som ditt modersmål, har dokumenterade språkkunskaper i detta, svenska B/svenska 2 samt uppvisad mycket god digital förmåga. Du har lärarutbildning, svensk eller utländsk eller annan pedagogisk erfarenhet. Har du dokumenterade kunskaper i flera språk är det meriterande.
Du är kreativ, självständig, flexibel och stresstålig. Du är nyfiken och vill utveckla och utvecklas. Som person har du lätt för att knyta kontakter med såväl personal som barn och vårdnadshavare. Du ska ha god samarbetsförmåga, du är en god lyssnare och kan kommunicera och hantera olika situationer på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar för dina uppgifter och är tillmötesgående i ditt bemötande.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv skrivet på svenska.
Har du lärarlegitimation bifoga denna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
