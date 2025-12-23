Modersmålslärare i tyska till Nordic International Ystad
2025-12-23
Vill du inspirera elever i åk 4-9 att utveckla sitt modersmål i tyska?
Vi söker en engagerad lärare för ett uppdrag på 60 minuter undervisning samt 30 minuter planering per vecka. Undervisningen sker på plats hos oss, antingen kl. 07:30-08:30 eller efter skoltid när samtliga elever kan närvara.
Ditt uppdrag
Som modersmålslärare i tyska spelar du en viktig roll i att stärka elevernas språkliga identitet och kulturella koppling. Du leder undervisningen för åk 4-9 med en varm och tydlig hand, där ditt ledarskap präglas av närvaro och förmågan att inspirera eleverna under er gemensamma timme varje vecka.
Du ansvarar för hela processen - från planering till utvärdering - och trivs med att arbeta självständigt och professionellt. Vi söker dig som vill göra skillnad för våra flerspråkiga elever och som drivs av att se dem utvecklas och nå sin fulla potential.
För att ansöka vill vi att du har
Erfarenhet från arbete som lärare.
Svensk lärarlegitimation.
Behörighet i aktuella ämnen.
För att lyckas i rollen vet vi att du är
En naturlig ledare med förmåga att skapa struktur och tydlighet i klassrummet.
Vänlig och empatisk och har lätt för att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, ferietjänst.
Tjänstgöringsgrad: 60 minuters lektionstid per vecka samt 30 minuters planeringstid (timlön).
Tillträde: januari 2026 (fram till 11 juni 2026).
Sista ansökningsdatum: 11 januari 2026. Rekryteringen sker löpande; det kan innebära att processen avslutas innan sista ansökningsdatum.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Så ansöker du
