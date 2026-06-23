Modersmålslärare i tyska, isländska eller hindi
Västerås kommun / Grundskollärarjobb / Västerås Visa alla grundskollärarjobb i Västerås
2026-06-23
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Vill du vara med och stötta elevers lärande genom att undervisa i modersmål? Då tycker vi att du ska söka den här tjänsten!Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Eleverna i Västerås har möjlighet att läsa tyska, isländska och hindi som modersmål, vilket vi är väldigt stolta och glada över. För elever som läser tyska, isländska och hindi erbjuds undervisning en timme i veckan, enligt elevers rätt att läsa modersmål. Som modersmålslärare i tyska arbetar du 40–50 % med undervisning i modersmål samt studiehandledning. Du tillhör en språkgrupp och ingår i ett arbetslag med andra utbildade lärare. Arbetslaget träffas regelbundet. Du kommer att undervisa elever i modersmål och ge stöd till elevernas lärande i skolan.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad lärare i Sverige med behörighet att undervisa i modersmål. Alternativt lärarexamen från hemlandet som är validerad i Sverige. Du har tidigare erfarenhet av undervisning i modersmål och har själv tyska, isländska eller hindi som modersmål. Vi ser även att du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och kommunicerar obehindrat i svenska tal och skrift.
Du leder, motiverar och skapar förståelse hos eleverna och har en god förmåga att skapa relationer. Du samarbetar bra ihop med andra men trivs också med ett självständigt arbete. Du precis som vi motiveras av att skapa undervisning av hög kvalitet.
Vi erbjuder
På Centrum för flerspråkighet erbjuder vi modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning för cirka 4800 barn och ungdomar från förskoleklass till gymnasiet som läser modersmål. Vi är 160 pedagoger som utbildar i mer än 48 olika språk. Vi arbetar med modersmålsundervisning, studiehandledning som individuellt stöd för eleven i skolan samt språkstöd för barn i förskoleklass.
För att kunna erbjuda bästa möjliga utveckling använder vi oss av såväl modern pedagogik som teknik. Vi samarbetar med närsamhället, näringsliv, högskola samt andra kommuner och länder. Vårt mål är att ge barn och elever mod, självförtroende, rätt kunskap och kompetens för att kunna nå sina drömmars mål.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Till denna rekrytering söker vi timanställning och särskild visstidsanställning.
Innan du kan anställas genomför vi registerkontroll och du behöver visa upp ett godkänt registerutdrag från polisen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00379". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Sari Rantaeskola Johansson 021-39 83 90 Jobbnummer
9974985