Modersmålslärare i tigrinja till enheten för flerspråkighet
2025-10-07
Är du legitimerad lärare i tigrinja och vill vara med och utveckla modersmålsundervisningen i Örebro? Hos oss får du möjlighet att arbeta nära elever, bidra till deras språkutveckling och bli en del av ett engagerat och mångkulturellt lärarlag. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Vi söker nu dig som är legitimerad lärare i tigrinja som modersmål. Du ska planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt delta i enhetens gemensamma utvecklingsarbete. Undervisningen sker på plats ute på skolorna i första hand och du har Örebro som din arbetsplats. I vissa fall sker undervisningen via fjärrundervisning på Teams.
Hos oss på Enheten för flerspråkighet ingår du i ett mångkulturellt arbetslag bestående av ca 40 lärare som tillsammans arbetar för att vidareutveckla modersmålsundervisningen för eleverna. Tjänsternas omfattning kan komma att justeras beroende på antal elever med de aktuella modersmålen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• undervisa i modersmål
• planera och genomföra undervisning enligt läroplan i ämnet modersmål
• bedömning av elever mot kunskapsmål för modersmålsämnet
• arbeta och dokumentera i våra verksamhetssystem
• studiehandledning till elever i olika ämnen på modersmålet
Om arbetsplatsen
Enheten för flerspråkighet tillhör Förvaltning för förskola och skola i Örebro kommun och administrerar all modersmålsundervisning för alla grund- och gymnasieskolor inom Örebro kommun. Enheten för flerspråkighets uppdrag är att stötta skolorna i arbetet med att erbjuda modersmål och studiehandledning.
Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som person är du trygg och stabil samt tar ansvar för ditt arbete. Du är strukturerad och har en vilja och intresse för att hjälpa eleven att nå sina mål. Som lärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar.
Vidare har du ett kreativt arbetssätt och kommer med nya idéer i arbetsrelaterade frågor. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så du kan kommunicera med elever och övrig personal samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver i våra system. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• svensk lärarlegitimation
• dokumenterat goda kunskaper i svenska och tigrinja
• god datorvana
• erfarenhet av att arbeta i grundskola
Meriterande:
• erfarenhet av modersmålsundervisning på grund- eller gymnasieskola
• erfarenhet av arbete som studiehandledare
• B-körkort
• kunna cyklaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: allmän visstidsanställning
Sysselsättningsgrad: 25-75%
Tillträde: 3 november 2025 - 11 juni 2026
Antal tjänster: 1
Din arbetsplats kommer vara i Örebro kommun, så krav på fysisk närvaro ställs.
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 21 oktober. Urval och intervjuer kan ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
