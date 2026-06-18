Modersmålslärare i spanska till Modersmålsenheten

Södertälje kommun / Grundskollärarjobb / Södertälje
2026-06-18


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Nu söker vi en modersmålslärare i spanska 70 % till Modersmålsenheten i Södertälje kommun.



Publiceringsdatum
2026-06-18

Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att stödja och undervisa flerspråkiga barn/elever i sitt modersmål i samtliga skolverksamheter från förskola till gymnasium, samt genomföra studiehandledning för nyanlända elever i skolans olika ämnen i alla skolformer. Arbetet kommer att fördelas på olika förskolor och skolor i kommunen, i nära samarbete med förskole- och skolledning, pedagoger och lärare.

Modersmålsenheten arbetar aktivt med att stödja barn och elever i deras lärande.

Tillsammans med andra modersmålslärare ska du driva och utveckla verksamheten utifrån våra styrdokument och målen i läroplanen samt kursplanen.


Vem är du?


Krav:

• Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation och är behörig att undervisa i ämnet modersmål.

• Har erfarenhet av studiehandledning på modersmål i alla skolformer och har spanska som ditt modersmål.

• Har erfarenhet av kartläggning av nyanlända elever med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial.

• Har kunskap och erfarenhet av att kartlägga elever i förskoleklass med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial Hitta språket.

• Har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.

Personliga egenskaper:

• Som person är du strukturerad, har en god socialförmåga, samt har lätt för att skapa kontakt och samarbeta med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare.

• Är självständig, trygg i dig själv, kreativ, lösningsfokuserad och engagerad.

• Vågar utmana "traditionell" undervisning, tänker nytt och kan omsätta dina idéer i praktiken.

Meriterande:

• Har goda kunskaper inom matematik, SO och NO.

• Har B-körkort samt tillgång till egen bil.


Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper



Vi erbjuder dig


Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/



Välkommen till oss!



Övrig information

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.


Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.


Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.


En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Södertälje Kommun (org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta)
151 89  SÖDERTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Södertälje kommun

Kontakt
Hesna Köhler
hesna.kohler@skolasodertalje.se

Jobbnummer
9970544

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