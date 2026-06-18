Modersmålslärare i spanska till Modersmålsenheten
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2026-06-18
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Nu söker vi en modersmålslärare i spanska 70 % till Modersmålsenheten i Södertälje kommun. Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att stödja och undervisa flerspråkiga barn/elever i sitt modersmål i samtliga skolverksamheter från förskola till gymnasium, samt genomföra studiehandledning för nyanlända elever i skolans olika ämnen i alla skolformer. Arbetet kommer att fördelas på olika förskolor och skolor i kommunen, i nära samarbete med förskole- och skolledning, pedagoger och lärare.
Modersmålsenheten arbetar aktivt med att stödja barn och elever i deras lärande.
Tillsammans med andra modersmålslärare ska du driva och utveckla verksamheten utifrån våra styrdokument och målen i läroplanen samt kursplanen.
Vem är du?
Krav:
• Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation och är behörig att undervisa i ämnet modersmål.
• Har erfarenhet av studiehandledning på modersmål i alla skolformer och har spanska som ditt modersmål.
• Har erfarenhet av kartläggning av nyanlända elever med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial.
• Har kunskap och erfarenhet av att kartlägga elever i förskoleklass med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial Hitta språket.
• Har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Personliga egenskaper:
• Som person är du strukturerad, har en god socialförmåga, samt har lätt för att skapa kontakt och samarbeta med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare.
• Är självständig, trygg i dig själv, kreativ, lösningsfokuserad och engagerad.
• Vågar utmana "traditionell" undervisning, tänker nytt och kan omsätta dina idéer i praktiken.
Meriterande:
• Har goda kunskaper inom matematik, SO och NO.
• Har B-körkort samt tillgång till egen bil.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Hesna Köhler hesna.kohler@skolasodertalje.se Jobbnummer
9970544