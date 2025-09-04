Modersmålslärare i somaliska till Språkcentrum i Hylte
Modersmålslärare i somaliska till Språkcentrum i HyltePubliceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Modersmålslärare och studiehandledare i Hylte kommun organiseras under Språkcentrum som är en central enhet.
I dina arbetsuppgifter som modersmålslärare ingår att undervisa eleverna i deras modersmål utifrån skolans styrdokument Lgr 22. Som lärare ska du aktivt arbeta med värdegrundsarbete enligt våra läroplaner. Från årskurs 6-9 betygsätter du eleven enligt ämnets betygskriterier.
Undervisningen sker på kommunens olika skolor, efter skoldagens slut antingen med hjälp av fjärrteknik eller undervisning på plats. Även prövningar inom modersmålet kan ingå, samt att vid behov vara behjälplig med översättning av dokument eller annan viktig information till elever och vårdnadshavare. Vi använder oss av lärplattformen IST lärande som ett vertyg för att planera, genomföra, bedöma och dokumentera elevernas lärande, detta som en del i en formativ undervisningsprocess.
Övrig information
I vår kommun finns semesterväxlingsavtal, flextidsavtal och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar distansarbete i den mån verksamheten tillåter. Vi har kostnadsfria parkeringsplatser och för dig som behöver ladda elbil går det mot en kostnad. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Hylte kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/Kvalifikationer
Du som söker är utbildad lärare med behörighet att undervisa i ämnet modersmål och har en svensk lärarlegitimation, eller har kompetens och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och uppdrag. Att utgå från varje elevs förutsättningar och kunna göra anpassningar i undervisningen för att gynna elevernas måluppfyllelse är en central del i arbetet. Ett aktivt värdegrundsarbete är en självklarhet för dig precis som elevaktiva arbetssätt. Du ser fördelen med att samarbeta och samverka med andra yrkeskategorier för att eleven ska nå så långt som möjligt mot utbildningens mål. B-körkort är ett krav och tillgång till bil är önskvärt.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Anställningsvillkor
Godkända betyg i antingen SFI D, Grundläggande svenska delkurs 4, eller svenska som andraspråk steg 1.Så ansöker du
