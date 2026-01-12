Modersmålslärare i rumänska 25 % till Modersmålsenhet, Nacka kommun
2026-01-12
Vill du ha en meningsfull roll där du hjälper elever att utveckla och bevara sitt modersmål? Lockas du av att vara en del av ett engagerat team som brinner för modersmålsundervisning? Vill du ha ett omväxlande arbete där du får möjlighet att själv styra och ta ansvar för din tid och dina arbetsuppgifter? Sök då rollen som modersmålslärare i rumänska redan idag!
Tjänsten är en visstidsanställning på 25 procent med tillträde snarast och avslut juni 2026. Möjlighet till förlängning kan finnas.
Ditt uppdrag
I rollen som modersmålslärare undervisar du grundskole- och gymnasieelever med modersmål i rumänska. Du är ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen utifrån läroplanen. Du använder digitala hjälpmedel samt anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Du följer upp, bedömer, betygsätter och dokumenterar elevers kunskapsutveckling. Vidare ingår närvarorapportering, dialog med vårdnadshavare samt vid behov studiehandledning för nyanlända elever.
Som lärare på Modersmålsenheten i Nacka är du ambulerande och har arbetsplatser på flera olika skolor i kommunen. Du styr och ansvarar själv för din tid och dina arbetsuppgifter. Fjärr- eller distansundervisning är inte aktuellt.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• lärarlegitimation med ämnesbehörighet som modersmålslärare i rumänska
• rumänska som modersmål
• god kunskap och förståelse för läroplanens värdegrund och kunskapssyn
• god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• kunskap om kursplanen i ämnet modersmål
• erfarenhet av och kunskap i pedagogisk planering, bedömning och betygssättning
• erfarenhet av att undervisa elever i och anpassa undervisningen utifrån olika åldrar och kunskapsnivåer.
Är det här du?
För att lyckas i rollen som modersmålslärare är det viktigt att du har både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolor. Du är tydlig och kommunikativ, både skriftligt och verbalt. Du har förmåga att självständigt planera och ansvara för din tid och dina arbetsuppgifter. Eftersom undervisning sker utanför elevernas ordinarie schema och på olika skolor i kommunen, är det viktigt att du är flexibel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Modersmålsenheten i Nacka är en kommunal enhet som tillhör Sickla rektorsområde. Vi arbetar för att upprätthålla och utveckla flerspråkighet hos barn och ungdomar. Vårt uppdrag är att ge elever med ett annat modersmål än svenska de bästa förutsättningarna att nå sina mål. Genom undervisningen får eleverna möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk, vilket stärker tilltron till den egna språkförmågan samt ger verktyg att uttrycka sig i olika sammanhang och för olika syften. Undervisningen främjar även ett jämförande perspektiv på språk och kulturer. Lär mer om oss här
Som modersmålslärare hos oss erbjuder vi dig ett spännande, inspirerande och omväxlande arbete där du har stor möjlighet att själv planera din arbetsdag. Du blir en del av ett härligt gäng där alla brinner för modersmålsundervisning och att elever ska få ta del av och fortsätta utveckla sitt modersmål. För att du ska få bästa start hos oss erbjuder vi dig även en mentor som arbetar som modersmålslärare.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-01-26!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
