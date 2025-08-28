Modersmålslärare i romani chib, tyska, mongoliska eller isländska
2025-08-28
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess.
Vill du vara med och stötta elevers lärande genom att undervisa i modersmål? Då tycker vi att du ska söka den här tjänsten!Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som modersmålslärare tillhör du en språkgrupp och ingår i ett arbetslag med andra lärare som alla har kunskap i olika språk. Arbetslaget träffas regelbundet. Du kommer att undervisa elever i modersmål och ge stöd till elevernas lärande i skolan med studiehandledning. Tjänstgöringsgrad kan variera beroende på antal elever och behov av studiehandledning eller modersmålsstöd på skolorna och förskolorna.
Din kompetens
Vi söker dig som har en lärarexamen med behörighet att undervisa i mordesmål. Du har erfarenhet av studiehandledning och har tidigare undervisat i modersmål. Du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal- och skrift och du har något av följande modersmål: romani chib, tyska, mongoliska eller isländska. Har du gått kurser i studiehandledning och har erfarenhet att ta emot nyanlända elever ser vi det som positivt. B-körkort är meriterande. Du leder, motiverar och skapar förståelse hos eleverna och har en god förmåga att skapa relationer. Du samarbetar bra ihop med andra men trivs också med ett självständigt arbete. Du precis som vi motiveras av att skapa undervisning av hög kvalitet.
Vi erbjuder
På Centrum för flerspråkighet erbjuder vi modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning för cirka 4000 barn och ungdomar från förskoleklass till gymnasiet. Vi är 170 pedagoger som utbildar i mer än 44 olika språk. Vi arbetar med modersmålsundervisning, studiehandledning som individuellt stöd för eleven i skolan samt språkstöd för barn i förskoleklass.För att kunna erbjuda bästa möjliga utveckling använder vi oss av såväl modern pedagogik som teknik. Vi samarbetar med närsamhället, näringsliv, högskola samt andra kommuner och länder. Vårt mål är att ge barn och elever mod, självförtroende, rätt kunskap och kompetens för att kunna nå sina drömmars mål.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
