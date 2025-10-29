Modersmålslärare i polska till enheten för flerspråkighet
2025-10-29
Är du legitimerad lärare i polska och vill vara med och utveckla modersmålsundervisningen i Örebro? Hos oss får du möjlighet att arbeta nära elever, bidra till deras språkutveckling och bli en del av ett engagerat och mångkulturellt lärarlag. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Vi söker nu dig som är legitimerad lärare i polska som modersmål. Du ska planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt delta i enhetens gemensamma utvecklingsarbete. Undervisningen sker på plats ute på skolorna i första hand och du har Örebro som din arbetsplats. I vissa fall sker undervisningen via fjärr. Undervisningen är förlagd utanför elevernas ordinarie schema, vanligtvis eftermiddagstid.
Hos oss på Enheten för flerspråkighet ingår du i ett mångkulturellt arbetslag bestående av ca 40 lärare som tillsammans arbetar för att vidareutveckla modersmålsundervisningen för eleverna. Alla lärare arbetar gemensamt med verksamhetsutveckling och kollegialt lärande på torsdagar, då du som medarbetare deltar. Alla nya modersmålslärare får en mentor som stöd i arbetet under perioden som nyanställd.
Tjänstens omfattning kan komma att justeras beroende på antal elever med det aktuella modersmålet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• undervisa i modersmål
• planera och genomföra undervisning enligt läroplan i ämnet modersmål
• bedömning av elever mot kunskapsmål för modersmålsämnet
• arbeta och dokumentera i våra verksamhetssystem
• studiehandledning till elever i olika ämnen på modersmålet
Om arbetsplatsen
Enheten för flerspråkighet tillhör Förvaltning för förskola och skola i Örebro kommun och administrerar all modersmålsundervisning för alla grund- och gymnasieskolor inom Örebro kommun. Enheten för flerspråkighets uppdrag är att stötta skolorna i arbetet med att erbjuda modersmål och studiehandledning.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som person är du trygg och stabil samt tar ansvar för ditt arbete. Du är strukturerad och har en vilja och intresse för att hjälpa eleven att nå sina mål. Du arbetar bra med andra människor, lyssnar och kommunicerar på ett lyhört och smidigt sätt. Du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar.
Vidare har du ett kreativt arbetssätt och kommer med nya idéer i arbetsrelaterade frågor. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så du kan kommunicera med elever och övrig personal samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver i våra system. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• svensk lärarlegitimation
• dokumenterat goda kunskaper i svenska och polska
• god datorvana
• erfarenhet av att arbeta i grundskola
Meriterande:
• erfarenhet av modersmålsundervisning på grund- eller gymnasieskola
• erfarenhet av arbete som studiehandledare
• B-körkort
• kunna cyklaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: allmän visstidsanställning
Sysselsättningsgrad: 40%
Tillträde: 7 januari - 16 juni 2026
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 12 november. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
