Modersmålslärare i norska - 30% till CFL
2026-04-09
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
CFL (Centrum för Flerspråkigt Lärande) är en del av Barn- och Utbildningsförvaltningen i Sundsvalls kommun. Vår verksamhet verkar för att elever ska få undervisning i sitt modersmål samt studiehandledning på sitt starkaste skolspråk. Idag undervisar vi i drygt 30 olika språk på grund- och gymnasieskolorna i kommunen (såväl kommunala som fristående).
Syftet med modersmålsundervisning är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk och skapa en aktiv flerspråkighet. Eleverna ska lära sig mer om den egna kulturen och få möjlighet att utvecklas till flerspråkiga individer med dubbel kulturell identitet och kulturkompetens. Läs gärna mer på våran hemsida: www.sundsvall.se/cfl
Så här bidrar du i rollen som modersmålslärare
Vi söker en modersmålslärare i norska på 30%, sysselsättningsgraden kan komma att förändras över tid eftersom vår verksamhet bygger på elevunderlag som kan förändras.
I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen. Undervisningen sker där möjligt i grupp, ute på en skola eller centralt i Sundsvall. Grupperna består av elever från blandade årskurser (oftast åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9). Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer att ingå i ett arbetslag med andra modersmålslärare, som träffas regelbundet i pedagogiska konferenser och studiedagar.
Din kompetens och erfarenhet
Du har norska som ditt modersmål och har goda kunskaper i det språket.
Du behöver även kunna intyga att du besitter goda kunskaper i det svenska språket (motsvarande godkänt gymnasiebetyg i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2) eftersom arbetet innebär dagliga kontakter med svensktalande kollegor, samt pedagogisk dokumentation mm på svenska. Du har en svensk alternativ en utländsk och validerad lärarlegitimation, alternativt annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Du är insatt i det svenska skolsystemet och andra styrdokument som gäller för verksamheten.
Du känner dig bekväm med att kunna formulera omdömen om elever samt med betygssättning.
Du har grundläggande IT kunskaper och känner dig bekväm med att hantera olika digitala system.
Du har erfarenhet av att arbeta med barn och elever.
Som person är du en relationsbyggare och har en förmåga att skapa goda relationer med både elever, vårdnadshavare, kollegor och lärare på skolorna. Du har lätt för att samarbeta, är nyfiken och vill utveckla och utvecklas. Du har en kulturell medvetenhet där du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra i handling och ord. Det är viktigt att du förstår din roll som modersmålslärare samtidigt som du ska se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du ska vara flexibel och har god samarbetsförmåga, du är en god lyssnare och kan kommunicera och hantera olika situationer på ett konstruktivt sätt. Du ska ha hög servicenivå och social kompetens.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi ser gärna att du har körkort. I kommunen har vi all vår undervisning på plats, ute på skolorna. Det är inte aktuellt med fjärrundervisning. Urval och intervjuer sker löpande.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvall Kontakt
Bitr chef
Naomi Moorlag 070-1908310 Jobbnummer
9843712