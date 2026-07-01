Modersmålslärare i meänkieli till Eslövs kommun
Eslövs kommun, Språkutvecklingscentrum / Pedagogjobb / Eslöv Visa alla pedagogjobb i Eslöv
2026-07-01
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Är du passionerad för språk och vill stödja elever i deras utveckling i meänkieli?
I Eslövs kommun erbjuds modersmålsundervisning för elever från årskurs 1 till gymnasiet. Undervisningen ges i 25 olika språk och syftar till att stödja elevernas språkliga utveckling, stärka deras kulturella identitet och ge dem verktyg att lyckas både i skolan och i livet. Modersmålsundervisningen finns tillgänglig på flera skolor och enheter i kommunen.
Ditt uppdrag
Anställningen avser en visstidsanställning under perioden 13 augusti 2026–6 januari 2027, med eventuell möjlighet till förlängning på 7,5 %, och dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
Planera, dokumentera och genomföra undervisning i meänkieli som modersmål
Genomföra studiehandledning och följa upp elevernas lärande
Samarbeta med pedagoger och bidra i kartläggning av elevers behov och utveckling
Ha nära kontakt och samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor
Din erfarenhetMycket goda kunskaper i meänkieli
Digital kompetens för att kunna bedriva undervisning
Har erfarenhet som modersmålslärare eller studiehandledare i meänkieli
B-körkort är ett krav, och egen bil är meriterande
Meriterande är om du:
Har lärarutbildning med behörighet att undervisa i modersmål
Har god kännedom om skolans styrdokument och kan omsätta dem i praktisk undervisning
Är det här du?
Du har en stark språkkompetens och pedagogisk förmåga, och använder dina kunskaper för att skapa engagerande och utvecklande undervisning.
Du är strukturerad och har god förmåga att planera och följa upp din undervisning
Du är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
Du är flexibel och kan anpassa dig till ändrade omständigheter samt behålla lugnet i stressade situationer
Vi erbjuder
Vi är stolta över vår arbetsplats där vi erbjuder en dynamisk och utvecklande miljö. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett arbetslag som präglas av gott och regelbundet kollegialt lärande. Vi erbjuder stöd och kompetensutveckling för att du ska kunna växa i din roll som modersmålslärare.Publiceringsdatum2026-07-01Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Lön mellan 32 000 - 39 400 kr beroende på erfarenhet och ansvar. Den slutgiltiga lönen fastställs individuellt och baseras på en samlad bedömning av din utbildningsbakgrund, tidigare erfarenheter, och inom vilket område du har arbetat tidigare.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst sex månader gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-13 , upphör: 2027-01-06 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331915 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs Kommun
(org.nr 212000-1173)
Gröna torg 2 (visa karta
)
241 80 ESLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eslövs kommun, Språkutvecklingscentrum Kontakt
Sveriges Lärare
Voislav Kusevski voislav.kusevski@eslov.se Jobbnummer
9986247