Modersmålslärare i meänkieli, Kompetenscentrum för flerspråkighet
2026-01-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Talar du meänkieli?
Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk i Sverige.
Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om det är ett levande språk i hemmet eller inte. Det betyder att eleven har rätt att läsa språket även om det är ett nybörjarspråk.
Umeå kommun VILL MER när det gäller utvecklingen av undervisningen i de nationella minoritetsspråken, med särskilt fokus på förskolan och de yngre barnen. Ett längre utvecklingsarbete pågår med utgångspunkt i att hitta framgångsrika språkmodeller för undervisning i och på det nationella minoritetsspråket för såväl första- som andraspråkare.
Vi söker nu dig som vill bidra till att våra elever får fortsätta utveckla sitt språk, kultur och identitet!
Anställningsform
Tjänsten avser ett vikariat med start 2026-01-15 till och med 2026-06-17. Om du har möjlighet till närundervisning erbjuder vi sysselsättningsgrad på heltid, om du istället är intresserad av fjärrundervisning erbjuder vi sysselsättningsgrad på deltid, 50%. Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som modersmålslärare undervisar du elever från förskoleklass till årskurs 9 tillsammans med andra modersmålslärare. Undervisningen omfattar 120 minuter per vecka och följer den svenska läroplanen.
I rollen kan följande arbetsuppgifter ingå:
Planera, genomföra och följa upp undervisningen i det aktuella språket
Bedöma och sätta betyg i enlighet med gällande styrdokument
Undervisa elever både i närundervisning och genom fjärrundervisning (vid behov)
Bidra till att utveckla undervisningen utifrån våra ledord: språk, kultur och identitet
Samarbeta med kollegor inom vårt Språknav för nationella minoritetsspråk
Undervisningen sker på elevens hemskola i förskoleklass till årskurs 3. Från årskurs 4 kan undervisningen vara på en annan skola - då erbjuder vi busskort vid behov. Fjärrundervisning kan förekomma från årskurs 2, framförallt i ytterområden.
Om dig
Vi söker dig som är kreativ, självgående och flexibel samt trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du är nyfiken och har en stark vilja att både bidra till utveckling och utvecklas själv. Som person bygger du lätt goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare har du en god samarbetsförmåga, är lyhörd och kan kommunicera och hantera olika situationer på ett konstruktivt och lösningsinriktat sätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bemöter andra på ett tillmötesgående och respektfullt sätt. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Kvalifikationer
Meänkieli är ditt modersmål, alternativt har du goda och dokumenterade kunskaper i språket
Godkänd svenska B/svenska 2
God digital förmåga
Pedagogisk utbildning och/eller pedagogisk erfarenhet
Giltigt utdrag ur belastningsregistret, till följd av lagen om lämplighetskontroll
Meriterande
Kunskap i ytterligare språk
Vänligen bifoga CV och eventuellt personligt brev skrivet på svenska, samt eventuell lärarlegitimation.
Tillsammans bidrar vi till elevernas språkutveckling, välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
