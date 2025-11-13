Modersmålslärare i meänkieli, Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun, Utbildning, Kompetenscentrum för flerspråkighet / Grundskollärarjobb / Umeå Visa alla grundskollärarjobb i Umeå
2025-11-13
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Utbildning, Kompetenscentrum för flerspråkighet i Umeå
Talar du meänkieli?
Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk i Sverige.
Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om det är ett levande språk i hemmet eller inte. Det betyder att eleven har rätt att läsa språket även om det är ett nybörjarspråk.
Umeå kommun VILL MER när det gäller utvecklingen av undervisningen i de nationella minoritetsspråken, med särskilt fokus på förskolan och de yngre barnen. Ett längre utvecklingsarbete pågår med utgångspunkt i att hitta framgångsrika språkmodeller för undervisning i och på det nationella minoritetsspråket för såväl första- som andraspråkare.
Vi söker nu dig som vill bidra till att våra elever får fortsätta utveckla sitt språk, kultur och identitet!
Anställningsform
Tjänsten avser ett vikariat med start 2026-01-15 till och med 2026-06-17. Om du har möjlighet till närundervisning erbjuder vi sysselsättningsgrad på heltid, om du istället är intresserad av fjärrundervisning erbjuder vi sysselsättningsgrad på deltid, 50%. Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som modersmålslärare undervisar du elever från förskoleklass till årskurs 9 tillsammans med andra modersmålslärare. Undervisningen omfattar 120 minuter per vecka och följer den svenska läroplanen.
I rollen kan följande arbetsuppgifter ingå:
Planera, genomföra och följa upp undervisningen i det aktuella språket
Bedöma och sätta betyg i enlighet med gällande styrdokument
Undervisa elever både i närundervisning och genom fjärrundervisning (vid behov)
Bidra till att utveckla undervisningen utifrån våra ledord: språk, kultur och identitet
Samarbeta med kollegor inom vårt Språknav för nationella minoritetsspråk
Undervisningen sker på elevens hemskola i förskoleklass till årskurs 3. Från årskurs 4 kan undervisningen vara på en annan skola - då erbjuder vi busskort vid behov. Fjärrundervisning kan förekomma från årskurs 2, framförallt i ytterområden.
Om dig
Vi söker dig som är kreativ, självgående och flexibel samt trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du är nyfiken och har en stark vilja att både bidra till utveckling och utvecklas själv. Som person bygger du lätt goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare har du en god samarbetsförmåga, är lyhörd och kan kommunicera och hantera olika situationer på ett konstruktivt och lösningsinriktat sätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bemöter andra på ett tillmötesgående och respektfullt sätt. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Kvalifikationer
Goda kunskaper i meänkieli i tal och skrift
Godkänd svenska B/svenska 2
God digital förmåga
Pedagogisk utbildning och/eller pedagogisk erfarenhet
Giltigt utdrag ur belastningsregistret, till följd av lagen om lämplighetskontroll
Meriterande
Kunskap i ytterligare språk
Vänligen bifoga CV och eventuellt personligt brev skrivet på svenska, samt eventuell lärarlegitimation.
Tillsammans bidrar vi till elevernas språkutveckling, välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/775". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå kommun, Utbildning, Kompetenscentrum för flerspråkighet Kontakt
Rochelle Anne Waghorn, Chef 090-162631 Jobbnummer
9603538