Modersmålslärare i meänkieli, Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun, Utbildning, Kompetenscentrum för flerspråkighet / Grundskollärarjobb / Umeå Visa alla grundskollärarjobb i Umeå
2025-09-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Utbildning, Kompetenscentrum för flerspråkighet i Umeå
Talar du meänkieli?
Kompetenscentrum för flerspråkighet söker en kollega i meänkieli.
Talar du meänkieli och har erfarenhet av att arbeta med barn och unga kanske du vill bli vår nya kollega. Helst har du en pedagogisk lärarutbildning inom förskola eller skola.
Anställningsform
Särskild visstidsanställning (SÄV), deltid 30% där omfattning kan ändras, planerad start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-06-17.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Tillsammans med andra modersmålslärare undervisar du elever från förskoleklass till åk 9 i meänkieli. Eleverna får 120 minuters undervisning varje vecka.
Eleverna får närundervisning på elevens hemskola från förskoleklass upp till årskurs 3. Från årskurs 4 kan det innebära att eleven får sin undervisning på en annan skola. Vi erbjuder ett busskort för resor mellan skolorna. Fjärrundervisning kan ingå i tjänsten inom kommunens ytterområdesskolor för elever från årskurs 2. I arbetet som modersmålslärare ingår planering, genomförande, betygsättning och utvärdering av den undervisning du genomför utifrån den svenska läroplanen.
Du är aldrig ensam eftersom vi arbetar tillsammans med att utveckla undervisningen utifrån våra tre ledord språk, kultur och identitet inom ramen för vårt Språknav; ett språknav som samlar de nationella minoritetsspråken från det lilla barnet till den nästan vuxne.
Umeå. VILL MER.
Umeå kommun VILL MER när det gäller utvecklingen av undervisningen i meänkieli, särskilt med fokus på förskolan och de yngre barnen. Tillsammans har vi påbörjat ett längre utvecklingsarbete med utgångspunkt i att hitta framgångsrika språkmodeller för undervisning i och på det nationella minoritetsspråket för såväl första- som andraspråkare.
Om dig
Behärskar du meänkieli i tal och skrift, vill du arbeta med barn och unga, har du erfarenhet av pedagogiskt arbete och utbildning i detsamma och blir du nyfiken på att veta mer om oss och vår verksamhet, tveka inte, utan ta kontakt med någon av oss. Vi vill så gärna ha en ny kollega till våra barn och elever som inget hellre önskar att fortsätta utveckla sitt språk, kultur och identitet.
Du är så välkommen!
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/609". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå kommun, Utbildning, Kompetenscentrum för flerspråkighet Kontakt
Rochelle Anne Waghorn, Chef 090-162631 Jobbnummer
9510246