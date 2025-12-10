Modersmålslärare i kirundi, Kompetenscentrum för flerspråkighet
2025-12-10
Kompetenscentrum för flerspråkighet arbetar för att elever ska få möjlighet till undervisning i sitt modersmål samt studiehandledning på det språk de behärskar bäst.
Inom verksamheten finns idag 38 olika språk representerade. Vi samarbetar både med kommunala och fristående huvudmän, från förskoleklass till och med gymnasiet.
Elever som har minst en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att läsa sitt språk som ett eget skolämne. Genom modersmålsundervisningen får eleverna stärka sin flerspråkighet, utveckla sin identitet och bygga stolthet över sitt språk och sin bakgrund.
Nu söker vi en modersmålslärare i kiruni!
Anställningsinformation
Tjänsten avser en särskild visstidsanställning, deltid ca 30%. Planerad start 2026-01-12 eller enligt överenskommelse, till och med 2026-06-17.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Arbetet som modersmålslärare är en rörlig och varierad tjänst där elevunderlaget styr planeringen. Du besöker olika skolor runt om i kommunen - både centralt och i ytterområden - för att möta elever i deras skolmiljö.
I rollen kan följande arbetsuppgifter ingå:
Modersmålsundervisning
Studiehandledning på modersmålet
Fjärrundervisning och fjärrhandledning
Språkstödjande insatser i samarbete med Mottagningsenheten Hej Umeå
Modersmålsundervisningen sker i grupp eller enskilt inom kommunens skolor, från förskoleklass till årskurs 9, främst på eftermiddagar utanför ordinarie timplan. Elever i F-3 får närundervisning på sin hemskola, medan elever från årskurs 4 kan få undervisning på annan skolenhet. Busskort erbjuds vid behov av resor mellan skolor. Fjärrundervisning kan förekomma för elever i ytterområden från årskurs 2. Arbetet är självständigt och omfattar planering, genomförande, betygsättning och utvärdering enligt svensk läroplan.
Studiehandledning innebär att du stöttar elever i årskurs 1-9 samt på Språkintroduktion i gymnasiet. Handledningen kan ske före, under eller efter lektionstid. Du samarbetar nära med mentor och ämneslärare, som ansvarar för planeringen, medan du ger stöd på modersmålet för att stärka elevens kunskapsutveckling.
Det kan inkluderas stöd till Hej Umeå Mottagningsenhet vid mottagandet av nyanlända elever, exempelvis genom informationssamtal och kartläggning.
Om dig
Vi söker dig som är kreativ, självgående och flexibel samt trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du är nyfiken och har en stark vilja att både bidra till utveckling och utvecklas själv. Som person bygger du lätt goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vidare har du en god samarbetsförmåga, är lyhörd och kan kommunicera och hantera olika situationer på ett konstruktivt och lösningsinriktat sätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bemöter andra på ett tillmötesgående och respektfullt sätt. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Kvalifikationer
Kirundi som modersmål samt dokumenterade kunskaper i detta
Godkänd svenska B/svenska 2
God digital förmåga
Lärarutbildning, svensk eller utländsk - alternativt annan pedagogisk erfarenhet
Giltigt utdrag ur belastningsregistret, till följd av lagen om lämplighetskontroll
Meriterande
Kunskap i fler språk
Vänligen bifoga CV och eventuellt personligt brev skrivet på svenska, samt eventuell lärarlegitimation.
Tillsammans bidrar vi till elevernas språkutveckling, välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
