Modersmålslärare i Finska till Språkcentrum i Kävlinge kommun
2026-04-29
Språkcentrum söker en engagerad och inspirerande lärare i finska till Kävlinges grundskolor!
Som modersmålslärare ska du kunna planera, undervisa och bedöma elever utifrån läroplanen i ämnet modersmål.
Du arbetar språkutvecklande enligt den senaste forskningen och bedriva en modern och kreativ undervisning för att nå varje elev. Du anpassar din undervisning utifrån alla elever på deras nivå och alltid med elevens bästa i fokus. I ditt arbete har du ett gott ledarskap och använder alternativa lärverktyg. Du skapar goda relationer med elever och vårdnadshavare via dialog och ömsesidig respekt och du är en länk mellan hem och skola. Du deltar aktivt i verksamhetens värdegrundsarebte och samarbetar med lärare/skolor kring elevernas utveckling både i modersmål och svenska. Du tar ansvar för din arbetstid, förtroendetid och kompetensutveckling.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad modersmålslärare med minst 30 hp i modersmålet. Du har mycket goda kunskaper i modersmålet samt god kännedom om kulturer och traditioner i de områden/länder där språket talas. Du har goda kunskaper i svenska språket (minst Svenska 3 eller SvB) och kan uttrycka dig obehindrat i tal och skrift både på svenska och modersmålet. Du är väl insatt i läroplanen för grundskolan.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat som modersmålslärare eller studiehandledare. Tjänsten kräver att du har goda IT-kunskaper och att du kan integrera digital teknik i undervisningen.
Körkort och tillgång till egen bil är ett stort plus.
Om anställningen
Innan anställning hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Du behöver även visa upp pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polis på intervjun.
Språkcentrum i Kävlinge består av enheten för Modersmål och Skolintroduktionen där kartläggning av nyanlända elever genomförs.
Språkcentrum erbjuder ett spännande och utvecklande arbete. Här har du möjlighet att vara med och utveckla vår verksamhet samtidigt som du utvecklas i din roll som modersmålslärare. Vi arbetar med ett kollegialt lärande där vi vill ha en hög kvalitet i vår undervisning. Genom våra pedagogiska forum vill vi hålla oss ajour med den senaste forskningen gällande bl.a. språkutvecklande arbetssätt. Vi arbetar efter tydliga mål och ett systematiskt kvalitetsarbete där vi kan följa upp våra elevers utveckling och effekten av vår undervisning för att varje elev ska nå så långt som möjligt. Vi är övertygade om att alla elever kan nå goda resultat med rätt förutsättningar och modersmålet är ett stort stöd i elevens språkutveckling och lärande inom alla skolämnen.
I Kävlinge kommun finns elva grundskolor som vi arbetar tillsammans med. Vi på Språkcentrum arbetar både med modersmålsundervisning och studiehandledning efter behov.
Språkcentrum hittar du centralt i Kävlinge där vi har våra lokaler i Kävlinge gamla stationshus.
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1 (visa karta
)
244 80 KÄVLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Utbildning, Skola, Modersmålsenheten Kontakt
Facklig representant nås via kundtjänst 046-739000 Jobbnummer
9883840