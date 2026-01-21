Modersmålslärare i finska till Språkcentrum Huddinge kommun
2026-01-21
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Om arbetsplatsen
Språkcentrum administrerar modersmålsundervisningen i Huddinge kommun. Vår modersmålsexpedition finns i en fristående byggnad precis bredvid Tomtbergaskolan. Ca 2900 elever undervisas på grundskolan av 74 lärare.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I tjänsten ingår undervisning på olika skolor i Huddinge kommun. Lärargruppen har pedagogiska konferenser och studiedagar. Vi använder oss av digitala hjälpmedel i undervisningen. Modersmålsämnet är betygsgrundande och vid våra pedagogträffar arbetar vi bl.a. med kunskapskraven utifrån Lgr22, betygsättning och likvärdig bedömning för att förbättra kvalitén i vårt arbete med språkinlärning. Vi erbjuder dig ett utmanande arbete, intresserade elever och engagerade kollegor. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på cirka 30% men kan eventuellt utökas och omfattar i nuläget modersmålsundervisning på olika skolor i kommunen. Modersmålsundervisningen sker efter ordinarie skoltid och innebär arbete på sena eftermiddagar och kvällar.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad modersmålslärare i finska och har dokumenterad erfarenhet av modersmålsundervisning på grundskolan.
Du har meriterande och goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Du har erfarenhet av kartläggning av nyanlända elevers kunskaper med hjälp av Skolverkets kartläggningsmaterial. Du har även goda kunskaper samt erfarenhet gällande kartläggning av förskoleklasselever med hjälp av Skolverkets material Hitta språket. Du har erfarenhet av att använda digitala verktyg och plattformar i undervisningen. Som person ser vi att du är självständig, kommunikativ och ansvarsfull. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Sektionschef Språkcentrum Anne-Louise Östergren: anne-louise.ostergren@huddinge.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post. Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
