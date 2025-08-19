Modersmålslärare i engelska till Nordic International Ystad
Ditt uppdrag
Som lärare hos oss kommer du att undervisa elever i engelska och bidra till deras språkliga och personliga utveckling. Du arbetar nära ett dedikerat team för att skapa en inspirerande och inkluderande lärmiljö.
Du kommer att ha 1 timmes undervisningstid per vecka, företrädesvis kl. 07.30
För att ansöka vill vi att du har Erfarenhet från arbete som lärare.
Ett starkt intresse för pedagogik och utbildning.
Erfarenhet av göra bedömningar och sätta betyg.
För att lyckas i rollen vet vi att du är Engelsktalande.
Legitimerad som lärare.
Villkor Anställningsform: Timanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), https://nordicinternational.se/ Arbetsplats
Nordic International School Kontakt
Pamela Jönsson pamela.jonsson@nordicinternational.se Jobbnummer
9464586