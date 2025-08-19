Modersmålslärare i engelska till Nordic International Ystad

Watma Education AB / Grundskollärarjobb / Ystad
2025-08-19


Ditt uppdrag
Som lärare hos oss kommer du att undervisa elever i engelska och bidra till deras språkliga och personliga utveckling. Du arbetar nära ett dedikerat team för att skapa en inspirerande och inkluderande lärmiljö.
Du kommer att ha 1 timmes undervisningstid per vecka, företrädesvis kl. 07.30

För att ansöka vill vi att du har Erfarenhet från arbete som lärare.
Ett starkt intresse för pedagogik och utbildning.
Erfarenhet av göra bedömningar och sätta betyg.

För att lyckas i rollen vet vi att du är Engelsktalande.
Legitimerad som lärare.

Villkor Anställningsform: Timanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Watma Education AB (org.nr 559197-0396), https://nordicinternational.se/

Arbetsplats
Nordic International School

Kontakt
Pamela Jönsson
pamela.jonsson@nordicinternational.se

Jobbnummer
9464586

