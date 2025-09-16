Modersmålslärare i bengali till modersmålsenheten i Helsingborg
2025-09-16
Är du flerspråkig och brinner för att stärka barns språkutveckling? Sök tjänsten som modersmålslärare på modersmålsenheten i Helsingborgs stad!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Modersmålsenheten i Helsingborgs stad är en dynamisk och mångkulturell arbetsplats där 70 engagerade lärare tillsammans undervisar cirka 3600 elever i drygt 40 olika språk. Enheten ansvarar för att organisera och planera modersmålsundervisning och studiehandledning för de flerspråkiga eleverna i stadens skolor. Som lärare på modersmålsenheten kommer du att undervisa på både kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor runtom i staden och få möjlighet att möta elever i olika åldrar. Utöver undervisningen deltar du varje onsdag i kompetensutveckling mellan klockan 9.00-12.00, där du får möjlighet att utveckla dina pedagogiska färdigheter och samarbeta med kollegor.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Som modersmålslärare i Helsingborg kombinerar du oftast två viktiga uppdrag; att vara modersmålslärare och studiehandledare.
I din roll som modersmålslärare ansvarar du för att undervisa elever enligt kursplanen i ämnet modersmål, vilket innebär att du planerar lektioner och anpassar undervisningen utifrån varje elevs språkliga nivå, behov och ålder. Du bedömer elevernas utveckling kontinuerligt, gör bedömningar och sätter betyg utifrån givna betygskriterier. Modersmålsundervisningen på grundskolan omfattar 60 minuter per vecka, medan undervisningen på gymnasiet är 100 minuter per vecka. Detta kan innebära att arbetstiden i vissa fall sträcker sig till klockan 18.00. All undervising är förlagd på skolor i Helsingborg.
Som studiehandledare stöttar du elever i att förstå och tillgodogöra sig innehållet i olika ämnen på sitt modersmål eller starkaste språk. Detta sker ofta parallellt med undervisningen och din roll är att stödja elevens språk- och kunskapsutveckling i olika skolämnen.
Vi söker dig med modersmålet bengali. Du behöver även kunna arbeta på onsdagar när du arbeta hos oss. Då vi önskar en snabb rekrytering ber vi dig beställa ett utdrag från polisens belastningsregister om du blir kallad till en intervju.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk lärarlegitimation i ämnet modersmål eller annan pedagogisk utbildning. Vi söker dig med modersmålet bengali. Du ska ha goda kunskaper i svenska och ha slutfört Svenska 3 på gymnasienivå. Vidare förväntas du kunna arbeta målinriktat och ha en djup förståelse för de statliga och kommunala styrdokument som styr skolans verksamhet. Din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i enlighet med dessa styrdokument är avgörande för att säkerställa hög kvalitet och måluppfyllelse.
I rollen som modersmålslärare och studiehandledare är det också viktigt att du är bekväm med att använda digitala verktyg både i undervisningen och för administrativa syften. Du ska kunna planera och genomföra lektioner med stöd av digitala verktyg samt använda IT-system för att dokumentera och följa upp elevers kunskapsutveckling. Arbetet ställer krav på att du är självgående och kan organisera ditt arbete självständigt, samtidigt som du noggrant hanterar administrativa uppgifter som betygsättning, bedömning och elevdokumentation. Förmågan att balansera de pedagogiska och administrativa delarna av arbetet är en central del av tjänsten.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Anställningsform: Visstidsanställning. Ferieanställning
Omfattning: 30 %
Tillträdesdatum: Omgående
Varaktighet: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
