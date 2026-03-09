Modersmålslärare, grundskola och gymnasieskola
2026-03-09
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
I Sandvikens kommunala grundskolor arbetar vi i en kultur där samarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand. Här skapas en trygg och stödjande miljö med höga förväntningar, vilket ger elever goda möjligheter att nå sina mål. Digital utveckling har länge varit en naturlig del av vår verksamhet och varje elev har tillgång till en egen dator som stöd i undervisningen. Vår gemensamma värdegrund och en organisation med nära beslutsvägar bidrar till delaktighet, tydlighet och goda möjligheter till utveckling.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som modersmålslärare ansvarar du för undervisning i modersmål för elever med dessa språkbakgrunder. Arbetet sker på flera skolor och omfattar planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Du skapar tydliga och trygga lärandesituationer och anpassar undervisningen efter elevernas nivå och behov. Rollen innebär samarbete med övriga modersmålslärare, skolpersonal och vårdnadshavare. Vi söker nu modersmålslärare i följande språk;
* Polska/ryska och ukrainska (70%)
* Tyska (30%)
* Tigrinja (100%)
* Somaliska (60%)
* Bosniska (20%)
Tjänsternas omfattning kan komma att ändras utifrån antal undervisningsgrupper vid start av läsår.
Du bidrar genom att:
* Planera och genomföra undervisning utifrån styrdokument
* Anpassa undervisningen efter elevers behov
* Skapa en trygg och inkluderande lärandemiljö
* Samarbeta med elever, vårdnadshavare och skolpersonal
* Använda digitala verktyg i undervisningen
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela kunskap och erfarenheter
* Stötta varandra i yrkesrollen
* Bidra till en positiv och öppen arbetsmiljöKvalifikationer
För att trivas i rollen är det viktigt att ha ett intresse för språk och att tycka om att arbeta med elever som har olika bakgrunder. En varm och lyhörd kommunikation gör det lätt att skapa förtroende och en trygg undervisning. Ett strukturerat arbetssätt hjälper dig i planeringen, samtidigt som flexibilitet gör att du enkelt kan anpassa dig till olika situationer i skolvardagen. Nyfikenhet, samarbete och ett inkluderande synsätt bidrar till att eleverna får goda möjligheter att utvecklas och till att vi gör varandra bättre.
För uppdraget krävs:
* Lärarlegitimation med behörighet i modersmål
* Mycket goda kunskaper i modersmålet
* Goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt
Vi ser gärna att du har erfarenhet av modersmålsundervisning, samt god IT-kompetens och vana att använda digitala verktyg är också meriterande. Körkort och tillgång till bil underlättar arbetet.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
ÖVRIGT
Ersättning

Enligt avtal.
