Mockfjärds Fönster söker Montagepartner i södra Stockholm
Mockfjärds är Sveriges ledande fönsterbytare och ingår i den europeiska Dovista koncernen, som är en del av VKR-gruppen. Både lokalt och internationellt i koncernen fokuserar vi på hållbarhet för att göra skillnad för människor och miljö.
Dovista Sverige består idag av tre bolag; Mockfjärds Fönster, Svenska Fönster och Velfac med totalt ca 800 anställda
Som montör hos montagepartner till Mockfjärds Fönster AB kommer du genomföra fönster- och dörrbyten hos Mockfjärds kunder i Nacka och Älvsjö med omnejd
Vem är du/ni?
Du/ni har ett befintligt företag (Aktiebolag) eller är på väg att starta nytt. Som montör är du en viktig kontaktyta mot våra kunder då ni arbetar i kundens hem där ni levererar högklassiga fönster- och dörrbyten.
Som montör är du Mockfjärds ansikte utåt hos våra kunder och är en avgörande del att vi alltid har nöjda kunder, detta genom bra bemötande med kunden i fokus, profilerade arbetskläder och stripade bilar.
I rollen ingår förutom grundmontage även efterarbeten vid behov, arbetet hos våra kunder sker genom vårt koncept "Mockfjärdsmontaget". I samband med montage jobbar du som montör också med "merförsäljning" i form av att marknadsföra Mockfjärds genom skyltar, beachflaggor med mera
Vi söker dig som är driven, serviceinriktad och kvalitetsmedveten med kunden i fokus. För att lyckas bra som montör är ett gott samarbete med den lokala agenten och dess säljare mycket viktigt.
Din bakgrund och kompetenser
Du har gymnasial utbildning eller liknande bakgrund och behärskar svenska väl i både tal och skrift. Du har B-körkort. Du är utbildad snickare eller har erfarenhet som motsvarar kunskapen. Du är strukturerad och serviceinriktad person med kunden i fokus.
Varför Mockfjärds
Mockfjärds Fönster är Sveriges ledande fönsterbytare. Vi erbjuder ett framgångsrikt koncept där du i rollen som montör själv hittar lösningar i vardagen tillsammans med kollegor och support från Montageansvarige, Regionchef samt supportkontoret. Du kommer till en öppen prestigelös organisation där du har möjlighet att påverka och du är med och driver affären. Vi på Mockfjärds lägger stort fokus på en hållbar livsstil och friska medarbetare samt att främja en inkluderande kultur med fokus på jämställdhet och mångfald.https://mockfjards.se/karriar/montagepartner
Vill du veta mera är du välkommen att kontakta Montageansvariga Robert Stattin på telefon: 0241-255 12 eller e-post: robert.stattin@mockfjards.se
Geografiskt område är: Nacka och Älvsjö
Sista ansökningsdag är den 2025-10-12. Vi arbetar med löpande urval, vi rekommenderar dig att söka så snart som möjligt, tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Ansök via angivet formulär. Vi tar ej emot ansökan via e-post.
Vi har redan beslutat om vår rekryteringsprocess och annonsering, vi undanber oss därför vänligen men bestämt samtal från rekryterings- och annonseringsföretag. Ersättning
Ersättning enligt montageprislista Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mockfjärds Fönster AB
(org.nr 556519-5723), https://mockfjards.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mockfjärds Jobbnummer
9507412