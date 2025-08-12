Möblerare - deltid på Hjortviken Country Club
ESS Hotel Group AB / Receptionistjobb / Härryda Visa alla receptionistjobb i Härryda
2025-08-12
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ESS Hotel Group AB i Härryda
, Göteborg
, Varberg
, Falkenberg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Hjortviken Country Club - Mer än en arbetsplats, det är en livsstil
Tänk dig en plats där vardagen kliver åt sidan och något större tar vid - där magi skapas i varje möte, varje måltid och varje ögonblick. Välkommen till Hjortviken Country Club - Sveriges nyaste destination och ESS Groups stoltaste nykomling. Här bygger vi inte bara en arbetsplats, vi bygger en känsla. En plats du vill komma tillbaka till. Om och om igen.
På Hjortviken skapar vi minnen för livet, både för våra gäster och för dig som arbetar här. Hos oss får du vara en del av ett passionerat team som drivs av lekfullhet, professionalism, personlighet och en genuin kärlek till värdskap. Det är här vi skapar stamgäster - och stolta medarbetare.
Med ett unikt läge bara ett stenkast från Göteborg, inramat av Västra Nedsjöns glittrande vatten, hittar du en destination där säsongen aldrig tar slut. Det är liv och rörelse, stillhet och njutning - oavsett om du kommer hit för att mötas, fira eller bara koppla av med ett glas i vår Pool Club. Och Pool Cluben... den måste upplevas.
Unplug, explore & let's have a drink!
Hjortviken Country Club
Vi öppnade i januari 2025 - och vi tänker inte vara som alla andra. Med 150 rum, två restauranger, sex barer och en Pool Club som kommer snackas om långt utanför Västra Nedsjön, bygger vi en plats där allt kan hända.
Nu söker vi en möblerare på deltid till vårt Meeting & Event-team - en nyckelperson som hjälper oss att skapa mötesupplevelser i toppklass.
Om rollen
Som möblerare ansvarar du för att våra möteslokaler är möblerade och förberedda utifrån de upplevelser våra koordinatorer och säljare har planerat. Du ser till att gästens vision blir verklighet - från första stolen till sista detaljen.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Möblering av möteslokaler och gemensamma utrymmen
Genomgång av enklare teknik och förberedelse inför konferenser
Viss förberedelse av konferensfika
Lagerhållning och ordning i våra förrådsutrymmen
Proaktivt arbete för att optimera rutiner för möblering och förvaring
Du arbetar nära övriga i Meeting & Event-teamet och stöttar även andra avdelningar vid behov. Vi är ett flexibelt hus där samarbetet mellan avdelningar är en självklarhet - både för att möta gästens behov och för att ge dig som medarbetare variation och utveckling i vardagen.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har hög känsla för service och kvalitet
Är självgående, initiativrik och trivs med fysiskt arbete
Är noggrann med detaljer och har ett öga för helheten
Är positiv, flexibel och ser möjligheter där andra ser utmaningar
Har hög energinivå och kan anpassa dig till snabba förändringar
Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande, men det viktigaste är din inställning och vilja att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Arbetstid och omfattning
Anställningsform: Deltid, främst eftermiddagar och kvällar
Enstaka sena kvällar/nätter kan förekomma vid behov
Tillträde och lön: Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), http://www.essgroup.se Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9454051